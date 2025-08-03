Pensar de vacances
(*) CLO de TalensIA — Talento, Ciencia e Innovación Professor associat de la UdL | Array
Aquests dies de vacances són ideals per, sense treballar, pensar a com pensar estratègicament. Segur que hi ha moments en què podem pensar en un parell de coses que aplicarem per posar en acció una visió més estratègica del nostre desenvolupament professional. Ara podem trobar el temps que durant l’any no ens atrevim a dedicar, ja que ara no ens persegueixen les prioritats o les urgències del dia a dia.
Què hem de conrear, o posar en pràctica quan tornem al treball, per desenvolupar el pensament estratègic?
En primer lloc, hem d’aportar temps, i recursos, al nostre aprenentatge continu, a continuar formant-nos. Participar en formacions i tallers amb una mirada posada en la planificació i en l’anàlisi estratègica, en el lideratge i en el desenvolupament del talent. I a més, els podria aconsellar tres accions per no deixar d’aprendre: llegir, llegir i llegir. Llegir sempre dona una visió més àmplia, ajuda a tenir idees innovadores, a connectar d’una forma diferent. Llegir molt i sobre temes diferents al mòbil, a la premsa, en llibres.
En segon lloc, hem de fomentar el nostre pensament crític, de manera que una perspectiva inconformista enriqueixi o ajudi a crear situacions favorables. Hem d’estar alerta per qüestionar supòsits i buscar més alternatives possibles. I això es pot fer també cap enrere: en aquests dies en què ens ajaurem o passejarem més del que és habitual hi haurà ocasió de revisar, de forma crítica, què va funcionar i què no, i per què. Amb tranquil·litat.
Inevitablement, no existeix pensament estratègic sense planificació. Pensar a llarg termini pot ser un exercici saludable, i agradable, que endolceixi el dia a dia. Considerem l’impacte a llarg termini de les decisions actuals, donem aquesta estirada de coll més amunt dels objectius immediats. Les meues decisions actuals em porten a aconseguir els meus objectius més estratègics? Quines metes tinc a llarg termini i quins passos he de fer per assolir-les?
Visió clara i estructurada
I l’aparentment senzill no s’ha de descartar: les eines d’anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats) i PESTEL, el marc de condicionants polítics, econòmics, socials, tecnològics, mediambientals i legals que no per coneguts són menys útils per posar-nos a reflexionar i ens ajuden a desenvolupar una visió clara i estructurada de cap a on i de com. Valen tant si s’apliquen en l’anàlisi de l’entorn propi com si parlem d’accions d’estratègia professional o empresarial.
Existeix una capacitat que hem de continuar desenvolupant al tornar de vacances: la comunicació. Sabem la importància de comunicar el que es farà, i a qui s’ha de comunicar, per mobilitzar persones i equips cap a objectius comuns. Caldrà organitzar trobades en les quals, més enllà de les qüestions quotidianes, parlem i ens barallem sobre estratègies de com col·laborar millor, de com intercanviar idees i plans.
Ben mirat, pensar estratègicament en aquest impàs de vacances, o en el qual treballem amb un ritme diferent, pot ser més fàcil i productiu del que sembla.