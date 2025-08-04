Millorar la mobilitat a Lleida, repte pendent
FAVLL
És essencial per al bon funcionament d’una ciutat poder fer uns desplaçaments segurs, accessibles, ràpids i còmodes. A Lleida, però, tenim reptes clau pendents. A la Comissió de la Federació d’Associacions Veïnals on tractem, entre altres temes, la mobilitat, hem recollit i consensuat unes propostes que considerem prioritàries:
La necessària i imprescindible millora del transport públic. En aquests moments cal una revisió a fons del servei, amb una redefinició de les línies, per tal que donin resposta adequada a les necessitats dels desplaçaments de la ciutadania, especialment dels barris, en una Lleida de 150.000 habitants.
Un servei fiable i amb unes freqüències de pas i uns horaris que puguin ser una alternativa real a l’ús del vehicle privat, amb una informació actualitzada a l’usuari i amb unes parades amb marquesines, en alguns casos no es disposa ni tan sols d’un banc per seure. Per fer realitat aquesta millora és imprescindible incrementar l’actual pressupost que es destina al transport públic i que l’Ajuntament disposi d’eines, humanes i materials, per fer un bon seguiment del servei.
Valorem molt, però, les bonificacions i abonaments que es fan des de l’Ajuntament a diversos col·lectius: joves, gent gran, etc., i considerem que s’han de seguir mantenint.
Un altre aspecte molt important a millorar és la seguretat viària, especialment la dels vianants, que són els més vulnerables. Rebem multitud de queixes per incompliment de la normativa. Considerem imprescindible fer canvis en la regulació estatal de la circulació dels VMP però, en l’àmbit local, demanem un seguit d’actuacions: més vigilància i sancions per les infraccions –especialment les de circulació per les voreres–, més campanyes d’informació, més formació en educació viària als centres educatius i que aquesta arribi també al col·lectiu de 16 a 18 anys.
Lleida és una ciutat en la qual, per la seva extensió, una part dels desplaçaments poden fer-se a peu. Moltes vegades, però, a l’estiu, amb les temperatures tan elevades que s’assoleixen, la manca d’ombra fa que aquesta opció sigui descartada.
Cal que aquest factor es tingui en compte –i més en el context de canvi climàtic– i que hi hagi adequació de pàrquings dissuasius gratuïts que permetin deixar el vehicle privat, i especialment ara, amb la implantació de la zona de baixes emissions.
Caldrà, però, que, en aquestes zones, es pugui enllaçar amb el transport públic i es faciliti la intermodalitat.
Considerem imprescindible disposar d’alternatives factibles i eficients, com l’ampliació del “Taxi a demanda” (servei substitutori degut a la manca d’accés al bus, a l’Horta).
Volem posar en valor l’esforç econòmic que s’està fent des de l’Ajuntament i l’èxit de la seva utilització, com ho demostren les dades. Esperem que el servei es pugui estendre progressivament a les partides que així ho han sol·licitat.
S’han de millorar les connexions ferroviàries. Cal ampliar la xarxa de Rodalies de Lleida i la millora de la connexió en alta velocitat a Barcelona, per la qual reivindiquem una reducció de preus i l’ampliació de places i circulacions.
És totalment inacceptable que, els caps de setmana, l’últim tren des de Barcelona per tornar a Lleida surti a les 20.05 h, o que per anar amb l’Avant a Barcelona a les primeres hores del matí s’hagi de comprar el bitllet amb antelació per assegurar-se una plaça.
Considerem que la millora de la mobilitat és un dels aspectes clau de la qualitat de vida.
Esperem, per tant, que aquestes propostes siguin compartides pels diferents grups polítics i s’avanci en la seva implementació. Ho desitgem i ho necessitem!