Plantem cara al feixisme i al patriarcat
Portaveu del Jovent Republicà Lleida
Cada vegada més joves ens preguntem si podrem fer vida a Lleida, un territori on la precarietat laboral, uns salaris baixos, però un creixent preu de l’habitatge i un transport públic ineficaç obliga a molts a buscar una perspectiva de futur lluny. A Barcelona, a altres punts del país o directament a l’estranger. Aquesta realitat no és cap casualitat, és el resultat de dècades de polítiques que han posat els interessos econòmics d’uns pocs per sobre del dret de la gent a viure dignament.
Tanmateix, hi ha qui al·lega que els causants de tot plegat són la classe treballadora migrant. Així doncs, l’extrema dreta i el feixisme van guanyant espai atribuint els mals que en realitat són conseqüència directa del capital i de les seves polítiques. Ho hem vist arreu del país i també a Lleida ciutat i a molts pobles del Segrià. Quan els governs no garanteixen futur i les desigualtats es disparen, els feixistes busquen culpables fàcils, les persones migrades, el feminisme, el jovent que protesta. Qualsevol que no encaixa dins el seu model de societat tancada i autoritària.
Per això, la lluita contra el feixisme no és només una qüestió de resistència al carrer, sinó sobretot una qüestió de projecte polític i de justícia social. Necessitem polítiques valentes que apostin pel dret a l’habitatge, per un transport públic que connecti els barris i els pobles amb la ciutat, per unes condicions laborals dignes i per un model econòmic que no condemni el jovent a sobreviure en lloc de viure.
Lleida és un territori amb un teixit cultural i associatiu ric, on sectors com la pagesia o la innovació poden oferir oportunitats reals, complementats per la centralitat de l’educació superior que tenim a casa nostra. És a dir, tenim les eines per a ser una gran ciutat on el jovent vulgui i pugui quedar-se. Però res d’això passarà sol. Cal voluntat política, governs valents i cal organització popular.
Des de Jovent Republicà ho tenim clar, defensar la nostra terra també és defensar la seva gent, especialment la que hi vol viure i construir-hi futur. No permetrem que l’odi i la por ens divideixin, ni que Lleida es converteixi en un camp adobat per l’extrema dreta. Plantarem cara al feixisme amb mobilització, amb cultura, amb educació i amb polítiques que garanteixin dignitat per a tothom.
La nostra força rau en la unitat i en la capacitat d’imaginar una Lleida diferent: una ciutat viva, amb carrers plens de vida comunitària, amb barris cohesionats i amb oportunitats per a tothom. Aquesta visió no és una utopia llunyana, sinó una meta possible si unim esforços i fem sentir la nostra veu als carrers, a les institucions i als espais de decisió. No hi ha canvi sense pressió popular, i no hi ha futur digne sense justícia social.
Per això, fem una crida a tot el jovent, a la classe treballadora i a la ciutadania compromesa: organitzem-nos, participem i no deixem que ningú ens robi l’esperança. El futur de Lleida depèn de la nostra capacitat d’actuar avui, de plantar cara a la resignació i d’apostar per una ciutat on la vida valgui més que els beneficis d’uns quants.
Perquè estimem Lleida i perquè sabem que només amb esperança, drets i llibertat podrem vèncer el feixisme i guanyar un futur digne per al jovent.