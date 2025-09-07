Assegurances obligatòries per als patinets elèctrics
Recentment, el Congrés dels Diputats ha aprovat la Llei 12/2025, de 23 de juliol, sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor, que adapta l’ordenament espanyol a la Directiva (UE) 2021/2118. La principal novetat és que, a partir del 2 de gener del 2026, els patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal (VMP) hauran de comptar amb una assegurança obligatòria de responsabilitat civil per circular legalment. La norma introdueix una nova categoria: els vehicles personals lleugers (VPL), definits com aquells que assoleixen entre 6 i 25 km/h si pesen menys de 25 kg, o entre 6 i 14 km/h si pesen més. Inclou patinets, monocicles, segways i hoverboards, entre d’altres. Tots hauran de disposar d’una assegurança en vigor i estar inscrits en un registre públic nacional de VPL, que gestionarà la Direcció General de Trànsit. La llei estableix un termini de sis mesos des de la publicació al BOE (24 de juliol del 2025) perquè els propietaris contractin la pòlissa sense sancions. Tots els VPL hauran de portar una placa identificativa visible i comptar amb certificat tècnic de circulació, exigit ja des del 2024 per la DGT. A més de l’assegurança, la llei preveu la creació d’un registre nacional de VPL, gestionat per la Direcció General de Trànsit. Tots els patinets hauran d’estar identificats amb una placa visible i disposar de certificació tècnica. El registre permetrà verificar si el vehicle està homologat, assegurat i autoritzat per circular. Si la companyia d’assegurances resulta insolvent, el Consorci de Compensació d’Assegurances es farà càrrec de les indemnitzacions. La norma també millora el sistema d’atenció a víctimes d’accidents de trànsit, actualitzant barems i fomentant vies extrajudicials de resolució. El Servei Català de Trànsit va elaborar el 2023 una ordenança tipus perquè els ajuntaments harmonitzessin la seua normativa local. En el cas de Lleida ja s’exigeix assegurança obligatòria per a patinets elèctrics, alineant-se amb les recomanacions referides. Altres ciutats catalanes també estan adaptant la seua normativa basant-se en aquest model. Amb aquesta reforma, el patinet elèctric deixa de ser un vehicle “menor” i es reconeix el seu impacte real en la mobilitat urbana. Es tracta de protegir tant l’usuari com els que es vegin involucrats en un accident. En definitiva, una mobilitat més segura comença per assumir responsabilitats.