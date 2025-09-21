IRPH: Esperant la decisió del Suprem
El mes de juliol, el Tribunal Suprem va deliberar sobre la qüestió de l’Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH), un tema que afecta milers de famílies i que ja arrossega anys d’incertesa. La decisió de l’Alt Tribunal era especialment esperada després de la sentència dictada el desembre del 2024 pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que va tornar a obrir el debat sobre la transparència d’aquest índex davant el més comú euríbor.
El TJUE va establir que no n’hi ha prou que l’IRPH sigui un índex oficial publicat al BOE. Perquè la clàusula sigui vàlida, les entitats financeres han d’haver informat de manera clara i comprensible els consumidors sobre com es calcula l’IRPH, quin és el cost real i en quina mesura podia resultar menys avantatjós respecte a altres alternatives. Altrament, els jutges estatals estan facultats per declarar la nul·litat de les esmentades clàusules en cada cas concret.
Després d’aquesta resolució europea, totes les mirades es van dirigir al Tribunal Suprem, que el mes de juliol passat va celebrar la seua votació interna per establir doctrina definitiva. Tanmateix, a dia d’avui, la sentència encara no ha estat publicada, la qual cosa manté consumidors i bancs en un escenari d’incertesa.
Mentrestant, alguns jutjats de primera instància i audiències provincials ja apliquen el criteri del TJUE, resolent en favor dels consumidors en supòsits de falta de transparència. No obstant, l’absència d’un pronunciament definitiu del Suprem manté el risc de resolucions contradictòries, la qual cosa fa encara més rellevant que es fixi una línia clara en els propers mesos. Aquesta situació genera “inseguretat jurídica” per als afectats per la clàusula.
En aquest context, els consumidors que tinguin una hipoteca referenciada a l’IRPH han d’estar especialment atents a la futura decisió del Suprem. La diferència econòmica respecte a un préstec lligat a l’euríbor pot suposar milers d’euros al llarg de la vida del contracte, de manera que la declaració de nul·litat o la substitució de l’índex podria comportar importants devolucions per part de les entitats financeres.
