Grans en valors. Dia de les Persones Grans
Tinent d’alcalde i regidor d’Acció i Innovació Social i de Persones Grans
L’1 d’octubre celebrem el Dia Internacional de les Persones Grans, una jornada per felicitar, reconèixer i agrair profundament la implicació, l’esforç i l’aportació del col·lectiu sènior de Lleida. La ciutat s’ha construït i s’ha sostingut els darrers anys gràcies al seu treball, la seva saviesa i el seu compromís cívic i social.
Avui, però, també és un dia per reivindicar. Reivindicar els drets de les persones grans a envellir amb dignitat, autonomia i plenitud. Perquè la vellesa és una etapa plena en si mateixa, en què cal promoure desenvolupament personal. I aquest desenvolupament implica una participació activa en la societat, en la presa de decisions i en l’actuació proactiva.
Generar, doncs, espais de participació activa i decisió és essencial i cal fer-ho per i amb aquest col·lectiu. Per això, hem recuperat el Consell Municipal de la Gent Gran de Lleida, un òrgan de participació activa que permetrà escoltar i incorporar la veu d’aquest col·lectiu en les decisions públiques. L’activitat del Consell es complementa amb altres eines de participació, com els tallers del Pacte del Civisme o de la Mobilitat, entre d’altres. La participació no es limita a la reflexió i la decisió. Passar a l’acció per ser “part important de la solució” és una de les idiosincràsies de les persones grans actuals. I cal agrair aquesta intervenció i preocupació de cura dels seus, així com dels altres, a través del voluntariat social, que promouen entitats com la Coordinadora de la Gent Gran i Voluntariat Sènior.
Actualment, és tan important l’atenció assistencial com la prevenció. Des de la Paeria fomentem l’envelliment actiu i saludable, així com programes preventius en salut física i emocional. Però sabem que no n’hi ha prou amb prevenció: cal tenir en compte les persones cuidadores, valorant i donant suport a les “cures dels qui curen” –especialment familiars, amb formació, suport emocional i acompanyament.
A més, en col·laboració amb el Departament de Drets Socials, treballem en nous models residencials i de vida assistida que els permetin viure a casa seva o en entorns comunitaris al màxim temps possible, amb totes les garanties i comoditats.
Des de les administracions públiques, tenim altres aspectes essencials. Ens cal desenvolupar més iniciatives vinculades a la lluita contra l’edatisme, contemplant la perspectiva de gènere, la diversitat i l’enfortiment de les relacions intergeneracionals, que són fonamentals per construir una ciutat per a tothom.
A la Paeria reafirmem el nostre vincle amb les persones grans com a protagonistes del present i de la ciutat del futur. El seu coneixement, experiència i capacitat de transformació social són actius imprescindibles per construir una Lleida més justa, inclusiva i cohesionada, on tothom tingui veu i oportunitats.
Sempre i especialment aquest 1 d’octubre, hem d’aturar-nos per distingir i valorar tot allò que les persones grans ens han donat, ens donen i encara ens oferiran. Celebrem-ho amb respecte, agraïment i el compromís de garantir-vos una vida plena, activa i reconeguda per tots i totes.