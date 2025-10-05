Una entitat bancària, condemnada a tornar 6.000 € a una clienta estafada
El Jutjat de Primera Instància núm. 8 de Múrcia ha donat la raó a una dona que el 2023 va perdre els seus diners després de caure en un frau mitjançant trucades i missatges que simulaven procedir del seu banc. La resolució obliga l’entitat bancària a tornar-li 5.977 euros i, a més, a pagar els interessos legals i les costes del procediment.
El magistrat considera que el banc no va complir les obligacions derivades del contracte de compte i dels serveis de pagament, ja que va permetre que s’executessin operacions fraudulentes sense els deguts controls de seguretat. L’afectada, sota engany, va transferir els diners creient que els movia a un compte segur al seu propi nom. El jutge subratlla que l’aparença d’autenticitat era tan alta que no pot exigir-se a la usuària més diligència de la que va tenir, descartant així qualsevol negligència greu per la seua part.
Per fonamentar la resolució, el jutjat es basa en la doctrina del Tribunal Suprem (STS 571/2025, de 9 d’abril), que estableix que les entitats financeres han de tornar immediatament l’import de les operacions no autoritzades, tret que s’acrediti frau o negligència greu del client. En aquesta sentència, el magistrat realitza una interpretació extensiva de l’esmentada doctrina i l’aplica també als supòsits en els quals l’usuari actua enganyat, al considerar que, en realitat, la seua voluntat mai va ser transferir els diners, sinó mantenir-los segur en el seu compte. La sentència assenyala a més que l’entitat no va actuar amb la diligència deguda: encara que la clienta va trucar i va remetre correus electrònics el mateix dia perquè es bloquejaven les transferències, el banc no va reaccionar amb la rapidesa necessària i va permetre que les operacions es completessin. La resolució encara no és ferma, ja que contra aquesta es pot interposar recurs d’apel·lació davant de l’Audiència Provincial de Múrcia, que serà l’encarregada de revisar el cas si l’entitat decideix impugnar la resolució.
