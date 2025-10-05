Parlem dels patinets
Cap de l’oposició a la Paeria
Farts. Així vaig manifestar com ens sentim a Lleida en l’article que es va publicar a finals del mes d’agost sobre la problemàtica dels patinets. És el reflex d’un malestar compartit per veïns i comerciants, que veuen com aquests vehicles s’han convertit massa sovint en un perill per a la seguretat de les persones.
Vull deixar clar que hi ha molts usuaris que en fan un ús correcte i responsable, però també n’hi ha molts altres que no. I és a aquests a qui em dirigeixo: aquells que creuen que el carrer és una autopista per als patinets. Ho vaig dir i ho repeteixo: ja n’hi ha prou. La permissivitat institucional genera impunitat i caos. Tot i els anuncis recents, com la prohibició de circular sense assegurança de responsabilitat civil i la creació d’un registre, cal anar més enllà i ser més contundents en la normativa per posar ordre. Ja vaig avançar diverses propostes, i ara n’afegeixo d’altres.
El primer pas és reformar l’ordenança municipal de circulació per adaptar-la a la realitat actual. La normativa vigent ha quedat obsoleta i no respon a la proliferació de patinets en entorns urbans densament transitats. Sense un marc clar i actualitzat, és impossible garantir una convivència segura.
Aquesta reforma ha d’anar acompanyada d’una Guàrdia Urbana amb més recursos i eines de control. Cal patrulles específiques, dispositius de verificació tècnica i campanyes d’inspecció periòdiques que permetin actuar amb eficàcia. Quan les conductes siguin greus o reincidents, l’Ajuntament ha de tenir la potestat de requisar els patinets, sobretot en aquells casos en què circulin sense assegurança obligatòria.
La contundència també ha d’arribar al règim sancionador. No n’hi ha prou amb multes simbòliques, la imposició de les sancions han de deixar clar que a Lleida les normes es compleixen. Un bon exemple és la prohibició de circular per les voreres, que s’ha de fer respectar amb sancions immediates i sense excepcions. Els vianants, especialment els més vulnerables, han de poder caminar tranquils i segurs.
També és necessari ampliar la restricció de circulació a l’eix comercial. Actualment, la prohibició va de 9 h a 21 h, però proposem que sigui de 8 h a22 h, per protegir millor les hores de màxima afluència de persones. Aquesta mesura, combinada amb més presència policial en punts crítics i en franges de gran mobilitat, permetria recuperar la tranquil·litat en zones especialment sensibles.
Cal, igualment, millorar la senyalització existent i instal·lar nous elements que deixin molt clar on està prohibit circular. Les normes han de ser visibles i entenedores per a tothom, sense donar peu a confusions.
La seguretat també exigeix que els vehicles compleixin uns requisits mínims d’equipament i manteniment tècnic. Per assegurar que tots els desplaçaments es facin en condicions de seguretat viària. Un patinet en mal estat és un risc tant per al conductor com per als vianants. I, finalment, és imprescindible impulsar una campanya institucional de conscienciació i dissuasió, amb la màxima repercussió mediàtica, que ajudi a sensibilitzar la ciutadania sobre els riscos i les obligacions que comporta l’ús dels patinets.
Aquest conjunt de mesures no són recomanacions, són necessitats urgents. Només amb una normativa actualitzada, un control efectiu, sancions contundents i una educació ciutadana constant podrem recuperar l’ordre i la seguretat als carrers de Lleida. La ciutat no pot continuar immersa en el desordre permanent. És el moment d’actuar amb fermesa i claredat per garantir una mobilitat segura i una convivència respectuosa per a tothom. Aquesta és la Lleida implicada que vull i defenso.