Gaza: pau, justícia i drets
Secretària d’Afers Socials de la UGT-Terres de Lleida
Com a sindicat, i com a ciutadana, em costa trobar les paraules per descriure l’horror que arriba cada dia des de Gaza. Les imatges d’infants sota les runes, de mares desesperades, d’hospitals destruïts o de cues immenses per aconseguir una mica d’aigua ja no són només notícies llunyanes. Més de 67.000 persones assassinades –milers d’elles, criatures– i una població civil condemnada a sobreviure sense aliments, medicaments ni esperança.
Aquesta realitat no pot deixar-nos indiferents. Des del sindicalisme, no podem mirar cap a una altra banda. El compromís amb la justícia social, amb la vida i amb la dignitat de les persones no entén de fronteres. Quan un poble és castigat col·lectivament, quan es bombardeja una escola o un hospital, quan s’impedeix l’entrada d’ajuda humanitària, no parlem només de política internacional. Parlem d’humanitat!
És per això que des de la UGT-Terres de Lleida condemnem amb fermesa aquesta barbàrie i ens sumem a totes les veus que reclamen una actuació immediata de la comunitat internacional. No hi pot haver excuses. Els drets humans no són negociables i el silenci, en aquests moments, és una forma de complicitat.
El moviment sindical sempre ha defensat la vida per damunt dels interessos econòmics. Ho fem quan denunciem l’explotació laboral, quan exigim igualtat o quan lluitem per unes condicions dignes. També ho hem de fer ara, davant un poble castigat fins a l’extenuació.
La pau no és absència de guerra; és presència de justícia. I la justícia exigeix posar fi immediatament als bombardejos, garantir l’entrada d’ajuda humanitària i protegir la població civil. Exigeix també revisar els acords internacionals i suspendre el comerç d’armes amb aquells que perpetuen el conflicte. No podem alimentar la destrucció amb la nostra indiferència ni amb la nostra inacció.
Com a sindicat, sabem que la solidaritat és el fil que ens uneix com a classe treballadora arreu del món. Per això, ens comprometem a fer visible aquest sofriment i a defensar la vida amb la mateixa convicció amb què defensem els drets laborals. La nostra veu potser no aturarà una guerra, però pot recordar al món que hi ha límits que mai no haurien de traspassar-se.
Des de Lleida, volem expressar la nostra solidaritat amb el poble palestí. Ho fem pensant en les dones que sostenen la vida enmig del dolor, en els infants que mereixen créixer en pau i en tota la gent treballadora que, fins i tot sota les bombes, continua creient en un futur millor.
La pau no es decreta, es construeix. I només es pot construir des del respecte, la dignitat i la defensa de tots els drets humans. Des de la UGT-Terres de Lleida, reafirmem aquest compromís i fem una crida a no acostumar-nos mai al sofriment aliè. Perquè quan calla la humanitat també retrocedeix la justícia.