Al Servei d’Anatomia Patològica
Cap de l’oposició a la Paeria
Aquesta setmana, vaig tenir l’oportunitat de visitar el Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova acompanyat pel cap de servei, Xavier Matias-Guiu Guia, i pel facultatiu especialista en anatomia patològica, Felip Vilardell Villellas. La meva visita va confirmar la necessitat d’atorgar el màxim de suport i visibilitat a aquest servei, format per gairebé una cinquantena de professionals, que és el primer pas per determinar el tipus de tumor que pateix un pacient i, el més important, saber si aquest és benigne o maligne. Aquesta tasca condicionarà fins al 80% de les decisions terapèutiques que es prenguin més endavant. El diagnòstic precoç és una de les claus per a la lluita contra el càncer. La detecció a temps de qualsevol tipus de tumor és essencial per determinar el tractament a seguir, però hi ha un servei que sovint queda en segon pla en el discurs públic. Parlo del Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, un servei que és essencial en la identificació i el diagnòstic de tumors, però que segueix patint una manca de visibilitat i reconeixement. El diagnòstic anatomopatològic és el punt de partida per a qualsevol tractament mèdic que impliqui el càncer. Un cop analitzada la mostra biològica, l’equip de professionals determina la naturalesa del tumor, permetent als oncòlegs dissenyar el tractament més adequat. Això no només és crucial per a la salut física dels pacients, sinó també per a la seva qualitat de vida. No obstant això, la tasca dels anatomopatòlegs és sovint invisible per a la gran majoria de la ciutadania. Per què? Perquè, a diferència d’altres especialistes com els oncòlegs o els cirurgians, aquests professionals treballen en un segon pla. No tenen contacte directe amb els pacients, però sense la seva feina, els metges no podrien actuar de manera eficient. En aquest context, vull reivindicar més reconeixement i suport institucional per a aquest servei. A l’Hospital Arnau de Vilanova, malgrat la seva trajectòria d’excel·lència, l’equip d’Anatomia Patològica es veu obligat a afrontar una càrrega de treball creixent amb recursos limitats. En aquest sentit, els professionals de l’equip tenen la necessitat de poder comptar amb més personal, més recursos i més tecnologia per poder afrontar els reptes del present i del futur. Tot i que és veritat que el sistema de salut pública ha millorat en molts aspectes, també és cert que s’ha arribat a un límit en molts serveis. Els professionals fan màgia cada dia per garantir que els diagnòstics siguin precisos, però la veritat és que aquesta tasca s’ha de poder fer amb els mitjans adequats. La tecnologia de punta és imprescindible, però també ho és la formació continuada i la capacitat de comptar amb un equip suficient per atendre el volum de treball actual. La visita em va fer reflexionar sobre la necessitat urgent de visibilitzar el treball d’aquests professionals, no només a nivell social, sinó també polític. Si volem garantir una sanitat pública de qualitat, és fonamental que tots els serveis implicats en el diagnòstic i el tractament del càncer estiguin ben dotats i tinguin els recursos que necessiten per no quedar enrere. No només en termes de personal, sinó també d’infraestructures i de noves tecnologies que permetin millorar la precisió dels diagnòstics. Invertir en Anatomia Patològica no és només invertir en el benestar de les persones, sinó també en un sistema sanitari més eficient i just. Com a responsable polític i ciutadà compromès amb la salut pública, crec que cal fer un pas endavant amb un augment del pressupost destinat a la sanitat, especialment a les unitats com l’Anatomia Patològica, que són crucials per al diagnòstic i tractament del càncer. En definitiva, la visita al Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Arnau de Vilanova va ser una crida d’atenció sobre una realitat sovint oblidada: la tasca de molts professionals de la salut que treballen en l’ombra, però que són fonamentals per a la qualitat del nostre sistema sanitari.