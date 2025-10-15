Lluís Companys: memòria i democràcia
Directora Territorial de Justícia i Qualitat Democràtica a Lleida
Aquest 2025 commemorem el cinquantenari de la mort del dictador Francisco Franco, que va suposar un punt d’inflexió a les mobilitzacions populars per a la recuperació de les llibertats democràtiques a Catalunya i a l’Estat espanyol. Mig segle d’un camí complex, ple d’avenços i dificultats, que ens ha permès construir una societat més justa, plural i respectuosa amb els drets fonamentals. En aquest marc de commemoració, és imprescindible recordar i reivindicar figures que, com Lluís Companys, simbolitzen la lluita per la llibertat, la dignitat i la justícia social.
La trajectòria vital i política de Companys està profundament vinculada a la pagesia i a les terres de Lleida. Nascut al Tarròs, a la comarca de l’Urgell, l’any 1882, i format com a jurista, va iniciar la seva activitat política com a regidor de l’Ajuntament de Barcelona fins a arribar a la presidència de la Generalitat republicana. Des de l’Urgell fins a les més altes responsabilitats de govern, el seu recorregut reflecteix vocació de servei públic, defensa dels drets democràtics i compromís amb l’autonomia, la llengua i la cultura catalanes. Avui, la seva figura continua essent un referent de coherència i compromís amb el país.
Companys és l’únic president europeu elegit democràticament que fou executat pel feixisme. El 15 d’octubre de 1940, després d’un judici farsa sense cap garantia, va ser afusellat al castell de Montjuïc pel règim franquista. La seva mort va evidenciar la brutalitat de la repressió i la voluntat d’anorrear la llibertat i la democràcia. Alhora, simbolitza la resistència, la fidelitat als ideals i la convicció que els valors democràtics són més forts que la força de les armes.
El 2022, amb l’aprovació de la Llei de Memòria Democràtica, l’Estat espanyol va anul·lar oficialment els tribunals franquistes i les seves sentències a tots els represaliats –entre ells, Lluís Companys–, reconeixent que aquells judicis havien estat il·legals, il·legítims, profundament injustos i nuls de ple dret. Aquest gest, llargament esperat, no només reparava una injustícia històrica, sinó que restituïa la dignitat de Companys i de la resta de víctimes, i reivindicava la seva memòria personal, familiar i col·lectiva com a part essencial del nostre llegat democràtic.
Avui, en el 85è aniversari de la seva mort, és més important que mai mantenir viva la memòria democràtica de Companys i de totes les persones que van defensar la llibertat. El coneixement del nostre passat recent ens ajuda a assentar la convivència sobre bases més sòlides i a protegir-nos de repetir errors anteriors.
Reivindicar Companys des de l’Urgell és també reconèixer el paper fonamental d’aquestes terres en la construcció de Catalunya. És posar en valor un territori que ha estat bressol de lluites socials i de lideratges compromesos. I és, sobretot, un acte de justícia històrica envers un lleidatà que va donar la vida per defensar la democràcia i els drets del seu poble.
Actualment, el Tarròs acull l’Espai Lluís Companys, un centre de memòria impulsat per l’Ajuntament de Tornabous amb el suport de la Direcció General de Memòria Democràtica del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Lleida i del Consell Comarcal de l’Urgell. Aquest espai no és només un lloc de record, sinó també un punt de trobada per reflexionar sobre els valors democràtics, combatre l’oblit i posar la memòria històrica al servei de la construcció d’una societat més justa i lliure.
L’Espai vol ser un lloc d’aprenentatge i homenatge, obert a tota la ciutadania i especialment als agents culturals i educatius que treballen per transmetre els valors de la memòria democràtica i per promoure una cultura de llibertat i drets humans entre les noves generacions. Us convidem a visitar-lo, a endinsar-vos en la vida i el llegat de Lluís Companys i a participar en les activitats que s’hi organitzen.