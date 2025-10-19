Verificació contra el frau bancari
Recentment, la Unió Europea ha activat una nova mesura de seguretat bancària destinada a reforçar la protecció dels usuaris davant les estafes electròniques. Des del 9 d’octubre del 2025, totes les entitats financeres de la zona euro estan obligades a comprovar que el nom del beneficiari coincideix amb el titular de l’IBAN abans de fer una transferència.
Aquesta obligació busca frenar un dels fraus més freqüents en l’entorn digital: les estafes per suplantació d’identitat, en els quals els delinqüents aconsegueixen que les víctimes transfereixin fons a comptes falsos creient que pertanyen al seu proveïdor o destinatari legítim.
El nou sistema de verificació funciona de manera automàtica. Quan el client introdueix el nom i el número de compte del destinatari, el banc acara les dos dades i, si no coincideixen, emet una advertència abans d’executar l’operació. No s’impedeix la transferència, però l’usuari rep una alerta immediata que pot evitar-li un perjudici econòmic greu.
La mesura s’aplica tant en transferències nacionals com en internacionals dins de l’Espai Econòmic Europeu, incloses les operacions immediates. A més, es prohibeix a les entitats cobrar comissions més elevades per les transferències instantànies respecte a les ordinàries, garantint igualtat de condicions i fomentant un sistema de pagaments més àgil i segur.
Aquesta reforma s’emmarca en l’estratègia de digitalització financera segura que impulsa la Comissió Europea, orientada a consolidar un espai únic de pagaments amb més garanties davant el frau. En definitiva, la verificació nom-IBAN representa un pas decisiu per reforçar la confiança dels ciutadans en el sistema bancari europeu i millorar la traçabilitat de les operacions electròniques.
