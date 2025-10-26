Allà on naix l’essència del lideratge
(*) Cofundador i Chief Business Officer de TalensIA HR, Enginyer, Executive MBA i Consultor de Talent i HRBP
Recordo la primera vegada que algú em va anomenar “líder”. Va ser en una reunió improvisada, d’aquelles que sorgeixen quan ningú sap gaire bé què fer. Hi havia silenci, mirades que buscaven direcció, i jo, sincerament, només tenia una idea clara: no volia defraudar ningú. Amb el temps vaig entendre que el lideratge no comença quan els altres et miren, sinó quan tu decideixes mirar més enllà de tu mateix.
Durant anys vaig pensar que liderar era tenir totes les respostes. Que un bon líder havia d’avançar amb pas ferm, sense dubtes, com si la por no existís. Però la vida, amb la seua manera tan pacient d’ensenyar-te les coses, em va mostrar el contrari: el veritable lideratge naix de la vulnerabilitat. D’atrevir-te a dir “no ho sé”, però també “ho descobrirem junts”.
Recordo un dia especialment dur. Un projecte en el qual havíem posat l’ànima es va ensorrar. El silenci que va quedar després va ser pesat, gairebé incòmode. Ningú sabia què dir. I jo tampoc. Durant uns segons vaig voler buscar una excusa o culpar les circumstàncies, però vaig respirar fondo i vaig reunir l’equip.
Ho vam intentar amb tot, però vam fallar. Ara toca aprendre, vaig dir.
Va ser una de les lliçons més humanes de la meua vida. No per haver mostrat força, sinó perquè em vaig atrevir a ser honest. Vaig entendre que liderar no és no caure, sinó saber aixecar-se sense perdre l’empatia ni la humilitat.
Amb el temps vaig comprendre que liderar, sobretot, és escoltar. Escoltar de veritat. Les paraules, els silencis, les pors que s’amaguen darrere d’un somriure cansat o un “tot bé” que sona buit. El lideratge té més a veure amb les orelles i el cor que amb la veu. Un líder no és qui més parla, sinó qui aconsegueix que els altres se sentin segurs per parlar.
He vist persones brillar només perquè algú hi va creure, i també he vist talents apagar-se per una paraula mal dita. Per això, quan em pregunten què fa a un bon líder, solc respondre el mateix: el poder d’un líder no està a dirigir, sinó a inspirar. A acompanyar sense imposar, a impulsar sense empènyer.
Hi ha una cosa bonica a veure florir algú sota una mirada que confia. Liderar, en el fons, és això: ser jardí i no pedestal. És acceptar que no has de ser l’heroi de la història, sinó el fil que uneix els que l’escriuen amb tu.
I hi ha alguna cosa més que vaig aprendre gairebé en silenci: el lideratge comença per un mateix. Ningú pot guiar si no sap on va. Ningú pot cuidar si no es cuida.
Vaig aprendre, de vegades a cops, que abans de sostenir d’altres havia d’aprendre a sostenir-me. Que la humilitat no és debilitat, sinó maduresa. Que la coherència, encara que costi, és el llenguatge més poderós que existeix.
Liderar és servir. Però no des de la submissió, sinó des de la consciència. El més gran que pots fer amb el teu poder és utilitzar-lo per elevar els altres. Mirar al teu equip, a la teua família, al teu entorn, i preguntar-se: com puc ajudar que creixin? No per rebre reconeixement, sinó per deixar una empremta real.
Avui, quan algú em diu líder, somric diferent. Ja no penso en càrrecs, ni en jerarquies. Penso en el noi que vaig ser, insegur, intentant estar a l’altura. En els errors, en les converses sinceres, en les abraçades després dels fracassos. I entenc que liderar no és un rol... és una manera d’estimar.
Perquè el lideratge autèntic no es mesura per quants et segueixen, sinó per quants descobreixen, gràcies a tu, que també poden liderar-se a si mateixos.