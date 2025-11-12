Homenatge a Josep Giralt
Presidenta I MEMBRE de la Junta d’ASPID
En Josep Giralt va marcar profundament la història d’ASPID i del moviment de la discapacitat arreu del país. Va ser un referent indiscutible en la defensa dels drets de les persones amb discapacitat i dels col·lectius socials més vulnerables, un precursor en entendre el dret a l’autonomia com un valor inherent a totes les persones.
La seva convicció que la discapacitat no havia de limitar la vida de les persones, sinó que era una mera circumstància de vida, el va portar a impulsar propostes transformadores que oferissin suports i oportunitats perquè cadascú pogués desenvolupar el seu projecte de vida en igualtat d’oportunitats.
Com a membre del grup fundador d’ASPID, en Josep va ser un impulsor destacat en transformar la vida de les persones amb discapacitat, obrint nous camins, trencant barreres i oferint oportunitats perquè cadascú pogués participar plenament en la societat. Aquesta visió el va portar a impulsar projectes pioners centrats en la garantia de drets per a tothom.
Sota el seu lideratge, ASPID es va consolidar com una entitat de referència dins el moviment per la discapacitat i va impulsar serveis clau que avui continuen essent models d’inclusió i innovació, en àmbits com la inserció laboral, l’autonomia personal, la salut, el lleure i l’oci.
Amb una gran capacitat per generar complicitats i influir en les polítiques socials, va situar el dret a l’autonomia al centre de l’agenda catalana. La seva trajectòria en el tercer sector va ser exemplar: a la Federació ECOM va reforçar la presència de les entitats en les plataformes de representació i va impulsar la vida independent i serveis com l’assistència personal.
La seva participació en el COCARMI va aportar una visió àmplia del territori i va contribuir decisivament a la creació de lleis i instruments d’accessibilitat, així com al Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat. També va deixar empremta en la Taula del Tercer Sector, defensant el rol essencial de les entitats socials dins el model català de benestar i connectant els reptes del territori amb la construcció d’una vida digna per a tothom.
El llegat d’en Josep no es mesura només en càrrecs o projectes, sinó en les persones que van créixer sota el seu guiatge i en aquelles que, gràcies a la seva tasca, van veure com noves oportunitats es feien realitat. La seva empremta perdura en cada servei i projecte, i es reflecteix en l’essència que defineix ASPID, d’estar al servei de les persones que més ens necessiten.
El seu carisma, la seva visió inclusiva i el seu compromís continuen inspirant totes les organitzacions amb què va col·laborar i que, com ell, treballen per una societat més accessible, justa i igualitària.
És per tot això que li volem retre un sentit acte d’homenatge el dijous 13 de novembre.
Gràcies per tant, Josep.