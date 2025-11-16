Justícia eficient vs. protecció del menor
Recentment, la Llei Orgànica 1/2025, d’Eficiència del Servei Públic de Justícia, ha reobert el debat sobre la protecció dels menors en els procediments de família. Malgrat que la finalitat declarada de la reforma és agilitzar la tramitació judicial, reduir temps d’espera i modernitzar l’administració de justícia, diversos professionals alerten que podria generar efectes indesitjats per a un dels col·lectius més vulnerables: nens i adolescents implicats en conflictes familiars.Preocupa la possible pèrdua d’especialització. La llei permet que determinades decisions que abans requerien intervenció directa d’un jutge especialitzat puguin ser adoptades per persones que no necessàriament compten amb prou formació tant en dret de família com en psicologia. En aquest tipus de casos es tracten qüestions com la custòdia, el règim de visites o la modificació de mesures, de manera que la comprensió del context emocional i relacional és fonamental. L’Associació Espanyola d’Advocats de Família adverteix que això pot posar en risc el principi de l’interès superior del menor que sempre cal preservar en aquests processos.També es critica la digitalització dels assumptes de família, ja que es considera que la interacció presencial amb el jutge és essencial per poder valorar credibilitat, vulnerabilitat o situacions de risc.
Molts professionals especialitzats creuen que és crucial assegurar la formació específica dels qui intervenen i preservar la intervenció judicial directa en decisions que afecten menors. El Defensor del Poble ha anunciat que avaluarà si l’aplicació de la llei pot comprometre drets fonamentals.
En conclusió, és molt important l’eficiència de la Justícia, però encara ho és més l’interès superior del menor, de manera que es requereix la formació i especialització dels professionals que intervinguin per preservar-lo.
