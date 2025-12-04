Mamapop: música que inspira recerca i esperança
Investigador IRBLleida
La recerca contra el càncer de mama a Lleida ha rebut els darrers anys un nou impuls gràcies als fons recaptats pel concert solidari Mamapop. El que va començar com un concert solidari dedicat a la lluita contra el càncer de mama s’ha convertit, amb els anys, en una demostració incontestable del poder transformador de la ciutadania quan uneix cultura, emoció i ciència.
Sovint parlem de recerca biomèdica com si fos un concepte abstracte, allunyat de la nostra vida quotidiana. A Lleida, la recerca té un nom associat: Mamapop. I, sobretot, té impuls: el que cada any surt de la platea d’un auditori ple de persones que decideixen que la lluita contra el càncer també pot fer-se seguint el ritme d’una cançó.
Gràcies als fons recaptats pel Mamapop, els investigadors del Grup de Biomarcadors en Càncer (GREBiC) de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) han pogut impulsar estudis que situen Lleida en el mapa de la recerca internacional en càncer de mama. Dades, resultats i avenços avalen aquesta afirmació.
Entre els projectes impulsats, n’hi ha un que trenca esquemes: l’ús de les plaquetes educades pel tumor com a font d’informació sobre l’evolució del càncer. Una mena de “biòpsia líquida” capaç de detectar canvis moleculars que anticipen la resposta als tractaments. Una eina no invasiva, innovadora i plena de potencial.
També destaca la incorporació de noves tecnologies diagnòstiques, com MammaTyper®, que permeten precisar millor la classificació dels tumors i, en conseqüència, afinar els tractaments per a cada pacient. O l’anàlisi genètica avançada de tumors HER2+, que obre la porta a una medicina més personalitzada. Fins i tot s’han identificat mutacions clau en el gen ESR1, associades a resistències als tractaments hormonals, una informació que canvia decisions terapèutiques en pacients amb malaltia avançada. Parlem de ciència, sí, però també parlem de vides. De dones que, gràcies a aquesta recerca feta aquí, poden rebre un diagnòstic més precís, un tractament més adequat i un seguiment més acurat. Parlem de retorn. De com la solidaritat que neix als escenaris es transforma en progrés científic que repercuteix directament en les llars de la nostra ciutat i del nostre territori.
Per això cal reivindicar Mamapop com un exemple modèlic de ciutat que es compromet i confia en el seu personal investigador com una inversió en salut i futur.
Els avanços presentats en congressos nacionals i internacionals demostren que la recerca realitzada a Lleida té un impacte científic real i aporta coneixement aplicable al dia a dia clínic. La ciència que torna a la ciutadania.
Per això cal seguir omplint els concerts de Mamapop any rere any. Perquè cada nota, cada veu i cada aplaudiment acaben tornant convertits en esperança, en avenços i en una millor qualitat de vida per a les pacients d’avui i de demà.
Mamapop és més que un concert. És una resposta col·lectiva davant el càncer. L’IRBLleida agraeix la implicació de l’organització, dels artistes, dels patrocinadors i del públic, que permeten que Lleida continuï generant coneixement capdavanter i contribuint al progrés en la lluita contra el càncer.