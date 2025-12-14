Pressupost 2026, la força de les oportunitats
President de la Diputació de Lleida
Aquest divendres vam presentar uns pressupostos que fa mesos que treballem amb rigor, diàleg i voluntat de consens. Uns comptes que portarem a aprovació al Ple ordinari del proper 18 de desembre i que, en el context actual, aspirem que comptin novament amb una majoria àmplia. En els temps que vivim, aquesta és una molt bona notícia.
Perquè el document de Pressupostos d’un organisme com la Diputació de Lleida representa la projecció del territori a un any vista –com a mínim– i això només es pot afrontar des de la responsabilitat i la mirada llarga de voler comptar amb tothom. Per això, des del Govern que presideixo, desitjo que en els propers dies es consolidi i es faci públic el suport ample que, un any més, rebran els comptes de la Diputació.
La força de les oportunitats de Lleida, l’Alt Pirineu i l’Aran és el lema que acompanya aquests pressupostos, i no és casual. Presentem uns comptes que donen respostes reals als municipis, que neixen de l’escolta i del treball conjunt amb els alcaldes i alcaldesses dels 231 municipis de la demarcació. Uns pressupostos que arriben a tot el territori i que compten amb tothom.
El pressupost per al 2026 ascendeix a 223.742.326,51 euros, incloent-hi la Diputació i els seus organismes autònoms. Això representa un increment de gairebé 58 milions d’euros respecte al 2025, prop d’un 30% més. Una part important d’aquest augment prové de l’Estat, a través de la participació en els seus ingressos i de les subvencions vinculades al Repte Demogràfic, així com de convenis amb la Generalitat.
I des de la Diputació de Lleida tenim molt clar a qui ens devem: al món municipal. Gairebé el 80% dels programes d’ajut i subvencions es destinen als municipis, amb més de 86 milions d’euros per a ajuntaments, consells comarcals, EMD i consorcis, i prop de 16 milions per a entitats sense ànim de lucre. Números i xifres que es traduiran en més inversió al territori i més accions que projectin Lleida, Alt Pirineu i Aran com una Terra d’Oportunitats amb més futur que mai.
Si una cosa teníem clara quan estàvem dissenyant els pressupostos, era que aquests havien d’actuar allà on els municipis més ho necessiten. És en aquesta línia, i fruit de les trobades amb alcaldes i alcaldesses del territori, que destinarem 15 milions d’euros perquè els ajuntaments puguin invertir en la modernització de la seva xarxa d’aigua, així com dur a terme la reposició d’amiant o bé invertir en la millora dels equipaments esportius.
Però és que a més donem resposta de forma clara a les emergències climàtiques que tants danys han ocasionat al nostre territori els darrers mesos. Destinarem 2 milions d’euros per fer front a catàstrofes derivades de l’emergència climàtica i desplegarem els DUPROCIM amb 1,7 milions d’euros, gràcies a un conveni amb el Departament d’Interior de la Generalitat.
En aquest article no puc pas plasmar totes les àrees de la Diputació, però sí que vull posar de manifest l’esforç de tots els diputats, directors i tècnics per tirar endavant aquest pressupost i per plasmar-hi les millores en cadascun dels departaments. I també vull destacar el fet que, per primer cop, la Diputació de Lleida ha obert una partida (dotada de 200.000 €) per a desenvolupar Plans Educatius d’Entorn arreu del territori. Això no s’havia fet mai i això és un llegat que ha de fer sentir especialment orgullosos.
Aquests pressupostos per al 2026 no són només una suma de xifres. Són una eina per generar oportunitats, reforçar el món local i garantir que cap municipi quedi enrere. Aquesta és la nostra manera d’entendre la política: útil, dialogada i al servei del territori. Uns pressupostos que volen ser la força de les oportunitats de Lleida, Alt Pirineu i Aran.