El lideratge sap quan renunciar a l’objectiu
(*) CLO de TalensIA - Talento, Ciencia e Innovación, Professor associat de la UdL
Fa poc vaig recordar un moment memorable de la sèrie bèl·lica Germans de Sang (Band of Brothers), en el qual apareix un exemple de Lideratge Autèntic.
Una patrulla de la companyia del capità Winters havia dut a terme una acció en territori enemic per capturar presoners. L’endemà, per ordre del coronel, el capità comunica als seus homes que han de fer de nou la missió. Els soldats assenteixen muts. Cara de circumstància. Per a ells posar-se una altra vegada en territori enemic és un cop, ja que la seua percepció és que la guerra durarà poc, la victòria és a prop, i poden acabar la guerra vius.
El capità ho sap. Continua explicant els detalls de la missió, pregunta si s’han entès. Al rebre respostes d’assentiment, els diu:
– Bé. Aleshores deixeu-ho tot preparat, perquè no sortireu.
La sorpresa és general.
– Aneu a dormir aquesta nit, i a les 6 hores vull rebre l’informe, que dirà que vau entrar en territori enemic i que no es va poder capturar cap presoner.
La sorpresa de la patrulla és majúscula. El capità els està ordenant una missió que no han de portar a terme. Després d’uns moments de silenci còmplice, el capità els diu que descansin, que l’endemà se n’aniran d’allà perquè traslladen el front. Quan el capità se’n va l’alleujament de la tropa és visible. No hauran de jugar-se la vida en una missió d’alt risc en territori enemic quan el final de la guerra és a prop.
Per què el capità els trasllada una missió als seus homes i els diu com no l’han de complir? Què porta un oficial irreprotxable a desobeir una ordre directa? El capità Winters és un líder que pensa el que fa i que no sol deixar que les emocions obstaculitzin les seues accions o les seues paraules. Coneix bé els seus homes, què senten, què pensen. Sospesa la situació, la missió encomanada i el benestar del seu equip. Com a líder, ho posa tot a la balança. Sap que el que el coronel vol és repetir el bon resultat de la nit anterior i apuntar-se un altre punt.
La no-missió del capità Winters és un exemple de Lideratge Autèntic a la pràctica, i no per renunciar a un objectiu, sinó perquè anteposa la seguretat dels seus homes a una acció que jutja innecessària. Els soldats saben que en altres ocasions el seu capità els ha ordenat missions difícils i arriscades, que hi ha compartit riscos i penalitats, i comproven amb alleujament que el capità té el bon criteri d’evitar una missió perillosa que no portaria enlloc.
El Lideratge Autèntic es basa en l’honradesa, en la integritat, a motivar l’equip amb el mateix exemple i les mateixes accions. Cal conèixer-se i conèixer bé el context, mantenir el rumb considerant el benestar dels altres, comunicar el que es fa en termes de principis i de valors ètics. Això sol portar que un equip estigui motivat, compromès i satisfet amb la seua feina, i que els integrants estiguin identificats entre si i amb l’organització.
El lideratge sap renunciar a l’objectiu, o el posposa, si aquest perjudicarà l’equip, perquè la seguretat o el benestar de les persones és més important que un assoliment que no les tingui en compte.