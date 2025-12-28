SEGRE

DANIEL PALAU VALERO/DANIEL PALAU VALERO ÉS BISBE DE LLEIDA

Qui no té memòria ha de tenir cames

Som en temps de Nadal. Aquests propers diumenges, la litúrgia ens convida a contemplar grosso modo els esdeveniments centrals de la infància de Jesús. Un d’aquests escenaris vitals decisius és la família. Ja vam dir que no existeix la família perfecta, sinó aquella que té l’interès de viure l’evangeli, l’Amor. La vida cristiana necessita aquests nuclis humans a través dels quals s’aprenen les grans lliçons de la vida, a saber: escoltar, dialogar, perdonar... estimar.

