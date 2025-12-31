Un bon final d’any!
President del Consell Comarcal del Pla d’Urgell
Aquest any 2025 al Pla d’Urgell, com a totes les cases, si féssim un resum del que hem viscut veuríem que hi ha bones notícies i d’altres que no ho són tant. Fer balanç és el que té, pèrdues i guanys.
El Consell Comarcal ha iniciat projectes com són el Consell Consultiu de la Gent Gran, els debats a les aules o l’elaboració del Pla comarcal LGTBI+ i n’ha consolidat d’altres com la campanya d’habitatge o la millora del servei de menjador escolar. Aquests i altres projectes només busquen un objectiu, millorar la qualitat de vida dels habitants de la comarca. Dins de les novetats d’enguany voldria destacar el projecte Itineraris, una proposta turística que vol redescobrir la comarca des d’una mirada interna, arrelada i compromesa amb els valors locals. Tenim una comarca turística? Oi tant!
La nova campanya s’emmarca dins el Pla Estratègic de Turisme i Cultura 2025-2028, que prioritza el turisme de proximitat i el reforç del sentiment de pertinença com a element clau per revalorar el territori. Davant una realitat on “tenim actius turístics, però pocs turistes”, el projecte Itineraris busca ordenar aquests actius i convertir-los en experiències viscudes i compartides. L’objectiu és clar: atraure i atendre turistes a través de la pròpia identitat comarcal i, alhora, generar orgull i autoestima entre els pladurgellencs. Però deixant la teoria a banda, com s’articulen aquests itineraris? Doncs amb 5 rutes que ens permetran veure l’autenticitat de la comarca, la realitat del miracle de l’oest. No oblidem que volem un turisme tranquil i de proximitat, un turisme que no ens passi per sobre. Aquestes 5 rutes o itineraris són: Fem un mos, Na fent, Fem memòria, Fem un tomb, Fem relat.
Em permetreu que em centri en la primera. A mitjans de desembre vam fer la presentació de la campanya al restaurant Petit Xiroi de Vila-sana. Un plaer poder compartir taula amb restauradors/es que treballen amb estima el producte local, producte de proximitat que moltes vegades està elaborat per artesans alimentaris. Les “Delicadeses del Pla”, com les anomenem.
Els restauradors/es són un aparador turístic de primer ordre i, igual que els metges recepten tractaments, ells recepten territori. Tot i que aquests dies anem sobrats de menjars i de teca crec que podré convèncer l’amic Vidal Vidal perquè m’acompanyi a fer un mos i a veure què ens recepten en algun dels locals d’esmorzars de forquilla de la comarca.
Per acabar aquestes línies només em queda recomanar-vos dues coses: visiteu el web autentics.cat, on trobareu un mirall positiu que ens reforça l’autoestima col·lectiva, i visiteu el Pla d’Urgell; tant de bo ens vegem fent un mos.