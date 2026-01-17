Cuidem la nostra gent gran
Regidor d’Acció i Innovació Social i de les Persones Grans
Lleida és una ciutat que es defineix, entre moltes altres coses, per la seva humanitat. Viva, participativa i solidària. Una ciutat que sap mirar de cara la seva gent gran i reconèixer-hi un valor essencial. Des de la Paeria tenim clar que l’envelliment no pot ser sinònim d’aïllament, sinó una etapa plena i compartida. Per això hem recuperat el servei de menjador als Centres Sènior de la ciutat, impulsant polítiques públiques per millorar la qualitat de vida de les persones grans.
Aquest passat dijous vaig assistir a la represa del servei de menjador a diversos centres sèniors de Lleida –concretament als de Santa Teresina, Santa Cecília i la Bordeta. Vaig poder compartir una estona amb alguns dels usuaris, que em van expressar el seu agraïment i la seva emoció per poder tornar a dinar acompanyats. Em van explicar com trobaven a faltar aquest espai de convivència diària, on la conversa i la companyia són tan importants com el mateix àpat. Aquesta experiència posa de manifest fins a quin punt aquests espais són essencials per mantenir viu el vincle amb el barri i amb la comunitat. Hi vaig trobar situacions de tot tipus: persones grans que hi anaven soles, d’altres acompanyades de familiars o cuidadors. Algunes hi busquen compartir una estona agradable amb altra gent; d’altres, animades pels familiars, aprofiten per gaudir d’un menjar de qualitat i estalviar-se cuinar o haver de fer la compra.
A un preu assequible de vuit euros, el servei inclou l’àpat, el suport logístic i l’acompanyament de professionals per a persones amb dificultats. Els menús, elaborats amb productes de proximitat, són equilibrats i adaptats a cada necessitat. Aquesta iniciativa recupera un servei molt reivindicat i necessari que es va interrompre amb la pandèmia de la COVID-19. Moltes persones viuen soles, sense espais on compartir el dia a dia. Reobrir aquests menjadors és una manera de retornar-los aquesta quotidianitat perduda i de reforçar una xarxa de cura més propera i humana. La soledat no desitjada és una realitat preocupant. Segons estudis impulsats per fundacions i entitats del tercer sector, aproximadament una de cada cinc persones pateix soledat no desitjada, sovint com un fenomen persistent en el temps. A més, la seva prevalença es duplica entre les persones que viuen soles respecte de les que viuen acompanyades. Aquestes xifres ens han d’interpel·lar com a societat, però sobretot com a administració. Per això, des de la Paeria treballem per transformar els centres sèniors en espais de relació, salut i convivència, on les persones es mantenen actives. Amb el nou servei, aquests centres esdevenen referents d’envelliment actiu i punts de detecció precoç de vulnerabilitats. Sovint, la soledat és invisible, i calen espais on escoltar i acompanyar.
La prova pilot iniciada el passat mes de desembre ja va ser un èxit, i l’acollida actual confirma que anem pel bon camí. Les persones participants valoren sobretot el caliu humà, la qualitat del menjar i la possibilitat de retrobar-se amb amics i veïns. A més, aquests menjadors esdevenen punts de trobada intergeneracionals, on també tenen cabuda activitats culturals, tallers i propostes de voluntariat que reforcen la cohesió als barris.
Garantir una atenció digna, propera i comunitària és un compromís ferm assumit des de l’inici del mandat. Volem una ciutat on ningú se senti sol, on els barris siguin espais de trobada, suport mutu i convivència. La Lleida que volem és aquesta: una ciutat propera, que cuida la seva gent gran i entén que la convivència és el veritable indicador de progrés. Perquè ningú hauria de dinar sol si no ho desitja.