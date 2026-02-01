El lideratge i la IA: més enllà del dia a dia
(*) CLO de TalensIA — Talento, Ciencia e Innovación Professor associat de la UdL
El lideratge fa servir la intel·ligència artificial per agilitzar processos, per reduir temps, per tenir més eficiència, en suma. Seria un ús primari d’aquesta eina. Tanmateix hi ha un ús, o un enfocament, més avançat, més enllà del dia a dia, de manera que el lideratge utilitza la IA més enllà d’aquesta productivitat diària a fi de fer que els equips i organitzacions siguin més resilients i competitius.
El primer canvi és que les persones líders ja no poden limitar-se a gestionar equips humans. Cal passar a orquestrar sistemes híbrids en els quals les persones i les eines d’IA col·laborin. Això a més requereix una nova competència: primar les tasques que realitzen millor els humans i alhora configurar la IA per al que pot fer amb més rapidesa o per donar més suport. Tanmateix, tampoc no és tot o res, blanc o negre, ja que encara que és preferible abordar la creativitat estratègica, l’empatia amb clients i empleats o la negociació complexa com a accions completament realitzades per humans, la IA pot ajudar-nos o pot proporcionar idees en aquest sentit. En qualsevol cas, siguem conscients que el nostre enfocament ha de variar segons necessitem un complement o bé necessitem processos en els quals la IA té totes les capacitats, per exemple, l’anàlisi de grans volums de dades, l’automatització de processos repetitius o la detecció de patrons.
Diuen que la transparència és una moneda revaloritzada, en vista d’aquests temps d’imatge sense contingut, de mitges veritats, de mentides completes i de difondre sense comprovar. En aquest sentit, la persona líder ha d’establir, o acordar, principis clars sobre l’ús de la IA en decisions crítiques. Explicar quan s’utilitza la IA, per a què i sota quines limitacions és tant una bona pràctica com un element de confiança empresarial –de portes endins i de cara al client– en un entorn en el qual la confiança és un valor difícil i perible. Quan encara estàvem en una revolució, n’ha arribat una altra: del desafiament de l’alfabetització digital estem passant a l’alfabetització en IA. Sens dubte no es tracta de convertir-nos tots en enginyers, sinó que cadascú entengui les capacitats, les limitacions i l’ús ètic de la tecnologia que utilitza diàriament. Cadascú ha de saber com funciona l’assistent virtual que utilitza, els venedors han de saber els límits del sistema de recomanacions, els gerents, conèixer els biaixos potencials de les seues eines d’anàlisi, i tots, entendre que la millor manera que la IA ens ajudi és saber què busquem, preguntar i tornar a preguntar, estar al comandament, ser crítics, no acceptar el resultat que proporciona la IA fins a aconseguir just el que necessitem. És una qüestió sobretot de planificar des de dalt, sobretot en situacions en les quals l’anàlisi de la IA, o la seua aportació, és significativa a decidir. Si utilitzem algoritmes propis o contractats per seleccionar o promocionar personal, o assignar recursos, qui és responsable de com s’han dissenyat? Des de quines perspectives? Sota quins condicionants o suposats? Hem d’exercir més control sobre aquesta eina tan potent com més gran capacitat li demanem o li concedim.
En qualsevol cas, l’humà marca la diferència. Si els sembla, això serà tema d’una altra columna. Fins aleshores.