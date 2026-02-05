Coral Montserratina de Raimat
Historiador i escriptor
La Coral Montserratina de Raimat celebra el seu 35è aniversari, una fita que commemora més de tres dècades de música, convivència i compromís cultural. Els seus orígens es remunten a la tardor del 1990, quan un grup d’entusiastes va decidir unir les seves veus amb motiu de la Festa de la Verema. Allò que va començar com una iniciativa modesta va esdevenir amb el temps una entitat referent, capaç de combinar la passió per la música amb l’estima pel poble i la tradició catalana.
Al llarg d’aquests anys, la Coral ha actuat en nombrosos escenaris de prestigi, des de Raimat fins al Palau Sant Jordi, la Seu Vella, l’Auditori Enric Granados o el Fòrum de Barcelona. Ha participat en trobades corals, concerts benèfics, celebracions religioses i actes populars, portant sempre el nom de Raimat amb orgull. Entre els moments més destacats hi ha la trobada de corals de Catalunya al Palau Sant Jordi, el concert dels 800 anys de la Seu Vella o la missa televisada per TV2.
La Coral ha estat també un instrument de solidaritat, col·laborant amb iniciatives com Mans Unides, la Marató de TV3, ASPID, AREMI i l’Associació Síndrome de Down de Lleida. En totes aquestes ocasions, la música s’ha convertit en un vehicle de generositat i esperança.
L’entitat vol reconèixer la tasca de totes les persones que han contribuït al seu creixement. En especial, Gemma Naranjo, directora durant 19 anys, va ser l’ànima i la guia del grup, i posteriorment, el relleu de Gerard Bellmunt, a partir del 2008, va obrir una nova etapa de renovació i ampliació del repertori. Amb ell, la Coral va col·laborar amb la pianista Sílvia Trasobares i amb la seva pròpia orquestra, la Camerata Adagio. La mort sobtada del Gerard, l’any 2019, va suposar un cop molt dur, però la Coral va saber ressorgir gràcies al suport i la força de la Sílvia, que ha mantingut viva l’essència del grup.
Mantenir una coral viva durant 35 anys no és fàcil: requereix esforç, constància i, sobretot, passió, ingredients que tots els membres que n’han format part han sabut aportar i transmetre dia a dia, assaig a assaig, concert a concert.
Avui, la Coral Montserratina continua amb la mateixa il·lusió que el primer dia, decidida a seguir sent un símbol cultural de Raimat i de Catalunya. La culminació de l’efemèride es materialitzà el passat 2025 amb un concert que omplí, de gom a gom, un històric edifici de les nostres contrades: l’església modernista de Raimat. L’acompanyaren una exposició fotogràfica i un sopar popular finançat per l’equip de govern municipal. Altrament, el 24 de novembre 115 cantaires de 13 corals s’agrupaven al celler de la població per celebrar el cicle Segrià Corals del 2025.
Els 35 anys han estat, en definitiva, un homenatge a la música popular i universal i també a la llengua catalana, que, com el cant, uneix, emociona i identifica un poble que canta “a cor”.