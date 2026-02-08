Els desnonaments i l’habitatge el 2026
Recentment s’ha publicat el nou Reial Decret-llei 2/2026, de 3 de febrer, conegut com el nou escut social, una norma de caràcter extraordinari que torna a incidir de forma directa en l’àmbit de l’habitatge i, especialment, en els procediments de desnonament. El decret va entrar en vigor el dia 5 de febrer i estén els seus efectes al llarg de tot l’any 2026. Actualment es troba en espera que sigui convalidat pel Congrés dels Diputats.
Des de la perspectiva de l’habitatge, la mesura que venim a destacar és la que fa referència a la pròrroga de la suspensió de desnonaments i llançaments quan afectin l’habitatge habitual de persones o unitats familiars en situació de vulnerabilitat econòmica i social que no disposin d’una alternativa habitacional.
El nou decret introdueix alguns ajustaments rellevants respecte a regulacions anteriors. En particular, reforça la diferenciació entre grans forquilles i petits propietaris, limitant l’aplicació automàtica de la suspensió en aquells casos en els quals el llogater compta amb un número reduït d’habitatges. Amb això, el legislador pretén modular l’impacte d’aquestes mesures excepcionals sobre els propietaris particulars titulars d’un màxim de dos habitatges.
De forma paral·lela, l’escut social del 2026 prorroga els sistemes de compensació econòmica a favor dels propietaris afectats per la suspensió dels llançaments, reconeixent el dret a ser indemnitzats quan la paralització del procediment els ocasioni un perjudici econòmic acreditat.
Aquestes mesures tornen a posar de manifest la complexitat de l’equilibri entre la protecció del dret a l’habitatge de les persones vulnerables i la salvaguarda dels drets dels propietaris, en un context d’especial tensió del mercat del lloguer i de creixent litigiositat en aquesta matèria.
