Fa més qui vol que qui pot
Avui la dita que recollim ens situa en l’òrbita d’un aspecte decisiu, la voluntat: “fa més qui vol que qui pot.” Al llarg de la vida acumulem responsabilitats i càrregues de tota mena. La nostra “voluntat”, tard o d’hora, acaba ressentint-se. Recuperar el coratge per a la missió és una reflexió de la dita d’avui. Però, com fer-ho? Fer lectures positives, engrescadores i coratjoses denota salut, esperança, felicitat. Quan ens deixem portar pel pessimisme i el donem per bo, parlem especialment de resignació, i de fet donem per bona la decadència. Això no és propi dels qui volem ser seguidors de Jesucrist. No volem ser missioners conformats o acomodats al “qui dia passa, any empeny”. Certament, ens adonem, però, i no poques vegades, que la nostra voluntat no és tan forta com pensem o com voldríem. Ens cal acceptar-ho.