Fem comerç, fem pobles
Vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica
Cada carrer dels nostres pobles explica una història de vida: un comerç que obre, veïns que fan xarxa, empreses que busquen créixer. És aquest moviment el que dona vida als nostres municipis, i per això, des del Patronat de Promoció Econòmica, aquesta setmana hem obert dues convocatòries d’ajuts que expliquen molt bé quina és la idea de territori que defensem des de la Diputació de Lleida.
Parlo, d’una banda, dels ajuts a la dinamització del comerç local, que enguany tornem a posar a disposició de les associacions de comerciants perquè impulsin accions al llarg de tot el 2026. I, de l’altra, dels ajuts per facilitar la participació d’empreses lleidatanes en fires i salons d’àmbit internacional.
El comerç de proximitat és una part essencial de la vida dels nostres pobles. Quan un comerç tanca, el municipi perd més que un negoci: perd activitat, trobada i vida al carrer, i, en canvi, quan el comerç funciona, s’organitza i es promociona, el poble guanya dinamisme, atractiu i futur. Aquests ajuts volen ser una empenta per a les associacions de comerciants, perquè puguin tirar endavant projectes amb mirada llarga i impacte real al carrer. De fet, aquestes convocatòries no neixen del no-res. Les treballem colze a colze amb el sector, amb les associacions i amb els principals agents de la demarcació que coneixen millor que ningú què passa als carrers, a les capitals i a les comarques. Són ells qui saben on cal posar el focus i on els diners públics poden tenir més impacte, i per això són aliats clau a l’hora de definir i desplegar aquests ajuts. Creiem que és un sector clau per mantenir viva la nostra demarcació, ja que sense comerç no hi ha vida quotidiana, i sense vida quotidiana no hi ha arrelament.
Alhora, tenim la convicció que arrelar població passa també per generar oportunitats empresarials. I aquí entren en joc els ajuts per participar en fires i salons internacionals, una línia que fa anys que acompanya empreses de la demarcació que volen fer un pas endavant, ensenyar què fan al món i créixer sense renunciar a les seves arrels. Enguany, a més, aquest ajut es reforça, amb un pressupost de 225.000 euros, gairebé el doble que l’any passat, i també s’incrementa l’import màxim per empresa fins als 3.000 euros.
Tenim clar que sortir a fora no és abandonar el territori; sovint és la millor manera de reforçar-lo. Cada empresa lleidatana que participa en una fira internacional porta amb ella un producte, un relat i un nom: Lleida. Obrir mercats, fer contactes i guanyar visibilitat és també una manera de dir que des d’aquí es poden fer coses competitives, amb projecció global i amb talent arrelat. Quan una empresa creix, contracta, innova i exporta, genera valor i contribueix a fixar població als nostres pobles i ciutats.
Aquest doble camí —comerç local fort i empreses amb mirada exterior— forma part d’una mateixa estratègia de transformació econòmica. Una transformació que no passa només per grans projectes, sinó també per decisions quotidianes: comprar al poble, associar-se, innovar, sortir a fora, tornar amb noves idees i continuar apostant per la nostra demarcació. Tot suma i tot contribueix a un territori més viu i resilient i ple d’oportunitats.
Aquí és on iniciatives com el Gust de Lleida prenen tot el sentit. Perquè transformar l’economia també vol dir reforçar el consum de proximitat, donar valor al que produïm i crear vincles entre productors, comerços, empreses i consumidors. Tot està connectat: el que produïm, el que venem, el que projectem a l’exterior i el lloc on vivim. Aquests ajuts són, en el fons, una crida a l’acció: a les associacions de comerciants, perquè pensin en gran i actuïn en clau de futur. A les empreses, perquè es mostrin al món amb orgull. I al territori, perquè, entre totes i tots, contribuïm a fer que el dia a dia dels pobles sigui més viu, amb serveis, activitat i oportunitats. Sabem que els pobles no es construeixen sols. Es construeixen quan hi ha comerç que obre cada dia, empreses que creixen i institucions que creuen en la nostra demarcació. I nosaltres hi creiem.