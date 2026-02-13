Compostadores a les ZEPA
Professor Titular Facultat de Biologia Universitat de Barcelona
El 6 de febrer de 2026, llegeixo la notícia: “Govern i organitzacions agràries acorden permetre la instal·lació de plantes de compostatge a les ZEPA”. Em diuen que el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge dels Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida ho permet, com si això hagués de tranquil·litzar-me. Res més lluny de la realitat: justament per això em preocupa profundament. I és que per molt que el pla especial ho permeti, la decisió que s’ha pres no és innòcua, ja que obre la porta a una pèrdua generalitzada de la qualitat dels hàbitats en tot el conjunt de les ZEPA de Ponent. Les ZEPA estepàries es van declarar fa ara una mica més de 15 anys per protegir la superfície necessària a Catalunya per mantenir ecosistemes esteparis viables, davant la gran transformació del territori que ha comportat el projecte de regadiu del canal Segarra-Garrigues. La superfície que es va declarar era la mínima necessària per permetre la persistència de poblacions viables d’ocells esteparis. Calia, a més a més, fer una gestió impecable dels hàbitats dins les ZEPA, per compensar en la mesura del possible la desaparició inevitable de les poblacions a fora dels espais protegits. Diversos estudis científics han demostrat que les mesures compensatòries que es van dissenyar, i que s’han anat aplicant en el marc de la Declaració d’Impacte Ambiental del Segarra-Garrigues, han estat encertades i han permès aturar la davallada de les poblacions. Però aquestes mesures no estaven pensades per fer front a les contínues agressions que pateixen les ZEPA en forma de concentracions parcel·làries, abocaments i rompudes, intensificació agrícola, sobrefertilització amb purins, construccions de magatzems, de granges i, a partir d’ara, la instal·lació de plantes de compostatge. És per això que les poblacions d’ocells esteparis segueixen greument amenaçades i no és estrany que sigui cada vegada més difícil aconseguir els objectius de conservació fixats. La decisió que s’ha pres suposa un retrocés molt greu pel que fa a la conservació dels espais esteparis. Com pensen compensar aquest retrocés els responsables de l’administració, tant del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, com del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica? És necessari aturar urgentment la degradació dels hàbitats dins les ZEPA de Ponent i corregir o compensar tots els impactes que ja s’hi han produït. El pla especial també ho permet.