8M, ara més que mai
EL 8 de març, Dia Internacional de les Dones, no és una data qualsevol. És un dia de memòria col·lectiva i de reivindicació activa, en què reconeixem el camí recorregut pel moviment feminista i reafirmem el nostre compromís amb una igualtat efectiva que encara és lluny d’assolir-se. Malgrat els avenços, les desigualtats persisteixen en àmbits com la bretxa salarial, la violència masclista, la manca d’oportunitats laborals per a les joves o la càrrega desproporcionada de les cures. Per això cal continuar reivindicant el 8M. No és només fer memòria del que s’ha aconseguit, sinó també exigir el que encara queda per fer. Recentment, a Lleida s’ha dut a terme un procés participatiu que ha donat veu a les preocupacions i realitats quotidianes de les dones lleidatanes. S’hi han recollit més de 3.200 propostes mitjançant la locució intel·ligent MarIA, i s’han celebrat debats i taules rodones on s’han prioritzat qüestions com la seguretat urbana –més vigilància, millor il·luminació i presència policial–, la millora de la mobilitat –amb parades d’autobús accessibles i línies nocturnes– i la justícia econòmica, amb ajudes a l’habitatge per a joves, foment del comerç local i mesures per retenir el talent juvenil. També s’ha destacat la difusió de la igualtat a escoles i entitats i l’atenció prioritària a la salut ginecològica. El record de les Primeres Jornades Catalanes de la Dona del 1976 –ara fa cinquanta anys– ens situa davant d’una responsabilitat històrica. Aquell moviment va arrelar als barris i va transformar consciències. Avui, davant dels discursos antifeministes que qüestionen drets conquerits, cal fermesa i transversalitat en totes les polítiques públiques. La igualtat no és una concessió, sinó un dret humà bàsic que beneficia tota la societat. La participació de les persones joves en el moviment feminista és clau. Les propostes recollides reclamen més oportunitats laborals, accés a l’habitatge i programes formatius que fomentin les vocacions científiques i tecnològiques entre les noies. Impulsar el seu lideratge i enfortir el teixit associatiu femení és essencial per avançar cap a una societat més justa. Aquest 8M serà un pas més cap a una Lleida paritària, segura i inclusiva. Celebrar-lo no és opcional: és un compromís amb una ciutat on totes les veus comptin.