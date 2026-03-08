8M: dones de valor
EL 8 de març és una jornada de reivindicació, però també de responsabilitat col·lectiva. La igualtat entre dones i homes no és només una aspiració legítima: és una condició imprescindible per al progrés social i la qualitat democràtica del nostre país. La campanya d’enguany del Ministerio de Igualdad ens interpel·la amb un missatge clar: “Mujeres de alto valor. No dejemos que el pasado avance.” Un lema que ens recorda que els drets i les oportunitats que avui tenim són fruit de dècades de lluita feminista i de polítiques públiques que han ampliat llibertats. Tot i els avenços, les desigualtats persisteixen: la bretxa salarial, la precarietat laboral que afecta especialment les dones, la sobrecàrrega de les cures o les violències masclistes, també en els entorns digitals. Parallelament, a les xarxes socials es difonen missatges virals que idealitzen un retorn a rols tradicionals de dona subordinada i dependent. Discursos que intenten normalitzar visions del passat i que ens recorden que els drets conquerits no són irreversibles. Davant d’aquests relats, cal reafirmar el valor de les dones en tots els àmbits de la societat: en el treball, en la cultura, en la política i en la vida comunitària. A les comarques de Lleida, com arreu del país, el talent i la capacitat de les dones són un motor imprescindible de desenvolupament econòmic, social i cultural. Però la igualtat també és una qüestió de futur. El futur que deixarem a les nenes que avui creixen als nostres pobles i ciutats. Defensar els drets i les oportunitats de les dones avui és garantir que elles puguin créixer lliures, sense límits imposats ni rols que les facin retrocedir. Aquest és el compromís del 8M: continuar avançant en igualtat, sense deixar que el passat torni a marcar el camí.