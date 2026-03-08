A tres quarts de quinze
La missió sempre va a destemps –m’explico–, no tot arriba quan un vol, no tot succeeix de manera mil·limètrica. Els ritmes interns de la missió són inesperats. Allò que preveiem que havia de passar en un determinat moment succeeix “a tres quarts de quinze”. Aquesta és la dita que m’agradaria que ens ajudés a fer una lectura positiva de la missió. Alguns creuen que, com que és lògicament una hora inexistent, tal cosa o tal altra no succeirà mai. No ho penso així. Justament es tracta del contrari. Si ens introduïm de ple en la missió, ens adonem que succeeixen coses inesperades i que sempre se’ns obren camins nous per a l’evangelització. És l’Esperit Sant qui ho fa. És Ell qui ens ofereix noves possibilitats perquè el nostre encontre amb Jesús sigui una realitat quotidiana. Sigui l’hora que sigui. Òbviament.