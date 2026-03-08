El Suprem impedeix fraccionar la pena de retirada del carnet per raons laborals
Recentment s’ha publicat una sentència dictada l’11 de febrer per la Sala Penal del Tribunal Suprem que conclou una qüestió que havia estat generant criteris dispars en jutjats i audiències provincials: la pena de privació del dret a conduir no es pot complir de forma fragmentada ni adaptar-se a les necessitats laborals del condemnat.
El cas parteix del recurs d’un conductor professional que sol·licitava executar la retirada del permís per trams o en determinats períodes, amb l’argument que el seu aliment depenia directament del vehicle. Alguns tribunals havien admès solucions flexibles en casos similars, permetent compatibilitzar parcialment la condemna amb l’activitat professional. Tanmateix, l’Alt Tribunal rebutja aquesta possibilitat i fixa doctrina en sentit contrari.
La resolució recorda que es tracta d’una pena principal prevista en el Codi Penal i que, com a tal, s’ha de complir en els termes establerts en la sentència. La llei no contempla excepcions ni modulacions en funció de l’ocupació del penat. Introduir-les en fase d’execució suposaria, segons el Suprem, alterar el contingut material de la condemna i desbordar el marc legal. A més, adverteix que permetre un compliment “a la carta” generaria desigualtats entre condemnats i comprometria el principi de legalitat.
El Tribunal subratlla igualment la finalitat preventiva d’aquesta sanció. La retirada del permís no només castiga una conducta il·lícita –freqüent en delictes contra la seguretat viària com la conducció sota els efectes de l’alcohol o l’excés greu de velocitat–, sinó que persegueix protegir la col·lectivitat. Perquè aquesta funció sigui efectiva, la pena s’ha d’executar de manera continuada i sense interrupcions arbitràries.
Amb aquesta decisió, el Suprem unifica criteri i obliga els òrgans judicials a aplicar la privació del carnet de forma ininterrompuda des de l’inici fins al final. La condició de conductor professional, transportista o repartidor ja no es podrà invocar per atenuar els efectes de la pena.
