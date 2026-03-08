Feminisme, ara més que mai
CADA 8 de març recordem que els drets de les dones han estat fruit de dècades de lluita feminista arreu del món. Si tenim drets com el sufragi femení, l’accés a l’educació o el poder de decisió sobre el nostre propi cos, és gràcies a la mobilització col·lectiva de generacions de dones que ens han precedit. Ara bé, en l’actualitat, aquests drets es veuen qüestionats per l’auge de l’extrema dreta i dels grups antigènere. Ja fa temps que proliferen els discursos que desprestigien el feminisme i el presenten com un moviment radical, divisori i, fins i tot, contrari als menys dones hi trobem. Aquesta és la realitat que vol transformar el feminisme. homes. I no, el feminisme no és això. El feminisme defensa la igualtat real de drets, oportunitats i dignitat entre dones i homes, així com la garantia de drets humans per a tothom. Ara mateix, encara som lluny d’assolir una igualtat real. Les dones continuem assumint majoritàriament les tasques de cures o les feines domèstiques. En l’àmbit laboral, patim més precarietat laboral i temporalitat. També ens afecta la bretxa salarial de gènere: si bé aquesta diferència s’ha reduït els darrers anys, ho ha fet de manera tan lleu que caldrien 40 anys per arribar a la igualtat salarial. Si ens fixem en els llocs de responsabilitat de les empreses, els homes són majoria als consells d’administració. I com més alts són els llocs de responsabilitat, Aquestes desigualtats no són casuals ni individuals, sinó que són resultat d’un sistema patriarcal. L’extrema dreta utilitza la desinformació, l’odi i el negacionisme per emmascarar aquesta realitat, atacar l’autonomia de les dones i obstaculitzar la igualtat efectiva entre totes les persones. I això no ho podem permetre. Davant dels discursos manipuladors, cal reivindicar el feminisme de manera clara, entenedora i sense por. Ens hi juguem molt. No es tracta només de preservar els drets aconseguits, sinó d’avançar per aconseguir-ne de nous. Per això, des d’Esquerra Republicana reivindiquem, ara més que mai, la força del feminisme com a motor de canvi.