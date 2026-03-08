Lideratge sense demanar permís
(*) Cofundador i Chief Business Officer de TalensIA HR, Enginyer, Executive MBA i Consultor de Talent i HRBP
Perquè les empreses que sobreviuen al caos no busquen líders perfectes, sinó líders presents.
Fa uns mesos, en una sessió amb l’equip directiu d’una empresa familiar de Lleida, va passar una cosa que ningú no havia programat. A meitat de la presentació de resultats, el director general va apagar el projector. “Pareu. Algú pot dir-me què passa de veritat aquí dins?” Silenci. Després, a poc a poc, van començar a parlar. Va ser la reunió més honesta que havien tingut en anys.
Això no és a cap manual de lideratge. I tanmateix va ser el punt d’inflexió.
El mite del líder que ho sap tot: Fa dècades que estem obsessionats a formar líders. MBA, cursos d’oratòria, tallers de feedback. I tot i així, la queixa més repetida en les organitzacions continua sent la mateixa: “Aquí falta lideratge.” No falta formació. Falta una cosa més difícil d’ensenyar: presència real.
A Talensia fa anys que acompanyem organitzacions en processos de transformació cultural i el que trobem, gairebé sense excepció, no són mals líders. Trobem líders sols. Directius que carreguen amb una responsabilitat enorme sense espai per al dubte, sense permís per no tenir totes les respostes. I aquesta solitud, tard o d’hora, es converteix en rigidesa. I la rigidesa, en organitzacions que deixen d’aprendre.
El primer gest disruptiu d’un líder avui no és llançar un nou producte. És dir en veu alta: “No ho sé. Què en penseu vosaltres?”
Liderar des de la pregunta, no des de la resposta: Feia mesos que una empresa del sector logístic amb la qual treballem a Talensia perdia clients sense entendre per què. Vam proposar una cosa senzilla: que el director general passés un matí amb l’equip d’atenció al client, sense agenda, escoltant trucades. En tres hores va entendre més sobre el problema real que en sis mesos de reunions de seguiment.
Liderar des de la pregunta situa la intel·ligència col·lectiva per sobre de la individual. En un entorn en què la complexitat creix més ràpid que qualsevol expert, això no és una opció bonica: és una necessitat.
La cultura que ningú no va decretar però tots construeixen: La cultura d’una organització no és el que posa en els valors corporatius del PowerPoint. És el que passa quan ningú no està mirant. Com es tracta algú que comet un error. Si la gent menja acompanyada o menja sola.
Hem vist organitzacions gastar fortunes en consultores d’imatge mentre els seus comandaments intermedis humiliaven en públic els seus equips. I hem vist empreses sense departament de comunicació interna en els quals la gent arribava abans d’hora perquè volia ser-hi. La diferència no era el pressupost. Era el lideratge viscut, no proclamat.
Tres palanques concretes per començar avui: Des de la nostra experiència a Talensia, hi ha tres pràctiques que transformen el lideratge sense grans inversions.
La primera és la conversa sense ordre del dia. Una vegada al mes, el líder s’asseu amb cada persona sense cap punt concret. Només per saber com està. No com va el projecte: com està la persona.
La segona és institucionalitzar l’error com a dada. Quan un equip pot dir “això no va funcionar i això vam aprendre” sense por, la capacitat d’innovar es multiplica. Els entorns psicològicament segurs no són tous: són intel·ligents.
La tercera és ensenyar els equips a interpel·lar els seus propis líders, a qüestionar decisions amb respecte i amb arguments. Un equip que només executa és fràgil. Un equip que pensa al costat del seu líder és resilient.
El que ve no té nom encara: Les organitzacions que prosperaran no seran les més innovadores en producte. Seran les que hagin construït una relació sana entre les persones que les componen.
El lideratge disruptiu apareix en aquell moment en què algú del teu equip acudeix a tu perquè sap que l’escoltaràs de veritat. Perquè la gent no treballa per a l’empresa, sinó amb ella.
A Talensia creiem que aquest lideratge no es té al nàixer. Es practica. I comença amb el mateix gest que aquell director que va apagar el projector: deixar de fingir que ja ho tens tot sota control.