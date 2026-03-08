Model agrari amb mirada de pagesa
AQUEST 8 de març coincideix amb la declaració del 2026 com a Any Internacional de la Dona Pagesa per l’ONU. És una oportunitat per situar al centre un debat imprescindible: quin model agrari construïm i si les polítiques que el defineixen tenen en compte les pageses. AJUNTAMENT DE TREMP Les polítiques agràries no són neutres. Els criteris d’ajuts, l’accés a la terra, el disseny de la Política Agrària Comuna o les bases de cotització a la Seguretat Social determinen qui pot consolidar un projecte al camp i qui queda en situació de vulnerabilitat. Durant massa temps, aquest marc s’ha construït sobre una visió parcial del sector, sense la diversitat de les explotacions ni el paper de les pageses. Quan la realitat del treball no es tradueix en reconeixement administratiu, es generen desigualtats en l’accés als ajuts i a la protecció social. Alhora, els canvis en les bases de cotització comporten una pèrdua de drets en el conjunt del sector, amb impactes rellevants en àmbits com les baixes de maternitat i altres prestacions vinculades a la cotització. Si volem garantir relleu generacional, explotacions viables i pobles amb futur, cal revisar el marc agrari amb perspectiva de gènere. Adaptar la Seguretat Social a la realitat del treball agrari, corregir desequilibris en l’accés als recursos i assegurar la participació de les pageses en els espais de decisió no és una qüestió sectorial; és una aposta pel futur del món rural. No volem que aquest Any Internacional de la Dona Pagesa sigui una declaració més. Volem que obri la porta a canvis reals. Aquest 8 de març reivindiquem participar en la definició del model agrari. Perquè quan les polítiques ignoren les pageses, el món rural es debilita. I quan les tenen en compte, es reforça. No demanem excepcions ni privilegis. Exigim drets, protecció social i capacitat d’incidir en les decisions que afecten la nostra feina i el nostre futur. La igualtat al món rural no és un gest simbòlic: és una responsabilitat política. I des de Dones d’Unió de Pagesos continuarem treballant perquè sigui una realitat.