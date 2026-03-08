Trenquem el patriarcat: dones lliures d’opressió
A CCOO de les Terres de Lleida, davant l’embat reaccionari actual, alcem la veu per reivindicar el poder de les dones que canvia les condicions laborals, els models familiars, els centres de treball, les relacions socials i institucions i la societat sencera. El contracte social modern s’ha construït històricament sobre un pacte previ i implícit: el contracte patriarcal, que situa les dones en l’àmbit domèstic i de les cures, ens condiciona l’accés al poder, a la ciutadania efectiva i a la plena autonomia, i estigmatitza totes les que surten del cànon establert. Des d’aquesta perspectiva, la desigualtat continua sent un fonament estructural que es reprodueix arreu: des de la divisió sexual del treball i la precarització dels sectors feminitzats fins a la persistència de violències i discriminacions que limiten drets i oportunitats. A CCOO ens dotem d’eines per identificar continuïtats, disputar els relats reaccionaris i reforçar l’acció sindical feminista orientada a garantir la igualtat real, l’autonomia i els drets per a les dones, tant en l’esfera pública com en la privada. CCOO reivindiquem el poder de les dones, de les que ja no hi són, de les grans que van obrir camí i de les joves que segueixen obrint-lo, per enfrontar-nos col·lectivament i amb sororitat a la por, i per construir xarxes de suport on abans hi havia silenci. El poder de les dones amb feines precàries, les migrants, les treballadores de tots els sectors, les que es veuen obligades a cuidar, les mares i les no mares, les àvies... Les dones tenim el poder de tirar endavant les famílies, defensar la igualtat en els centres de treball, obrir pas a noves generacions lliures de violències i de desigualtats. CCOO responem construint acció sindical, amb propostes i protocols (els protocols d’assetjament sexual i per raó de sexe i els protocols davant de l’LGTBI-fòbia) amb negociació de convenis col·lectius, acords i plans d’igualtat i amb mobilització. Les sindicalistes som part essencial del món del treball, del moviment sindical i de la defensa dels drets laborals i socials. El nostre poder construeix, neix de l’organització i el treball quotidià des del feminisme sindical i la lluita col·lectiva