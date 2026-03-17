Lleida, territori social
Vicedegana del TSCAT a Lleida
En un context social cada vegada més complex i canviant, el treball social esdevé una peça clau per garantir el benestar i la cohesió de la societat. Sovint invisible per a gran part de la ciutadania, la tasca de les treballadores socials té un impacte profund tant en la vida de les persones com en el funcionament de les comunitats. El treball social és una professió compromesa amb la defensa dels drets, la promoció de l’autonomia i la transformació social. I avui, en el Dia Mundial del Treball Social, reivindiquem la nostra figura.
A Lleida, aquesta professió compta amb un arrelament sòlid i una presència significativa. La Delegació de Lleida del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya agrupa més de 700 professionals col·legiades, implicades en múltiples àmbits d’intervenció i organitzades en grups de treball actius que incideixen directament en el territori, com ara emergències, salut, serveis socials bàsics o treball social clínic.
A més, el territori disposa d’una important estructura formativa: la Universitat de Lleida ofereix el Grau en Treball Social des de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social, amb un fort enfocament en drets humans, justícia social i intervenció comunitària. Aquest vincle entre formació, recerca i pràctica professional contribueix a reforçar el paper del treball social com a motor de canvi.
El treball social té com a objectiu principal millorar el benestar de les persones, especialment d’aquelles que es troben en situacions de vulnerabilitat, i contribuir a construir societats més justes i inclusives. En un moment marcat per l’envelliment de la població, les desigualtats socials i els canvis demogràfics, la mirada social és més necessària que mai. Les treballadores socials aporten una perspectiva que connecta les necessitats individuals amb els factors socials, econòmics i comunitaris que influeixen en la vida de les persones.
Una de les funcions fonamentals de la professió és la defensa dels drets socials i de la ciutadania. Les treballadores socials actuen com a garants de l’accés als drets i als serveis bàsics, acompanyant persones i famílies en situacions de vulnerabilitat. Aquest acompanyament implica orientar, informar i facilitar l’accés a recursos essencials, però també escoltar, comprendre i donar suport emocional en moments especialment difícils.
En situacions de crisi vital –com processos de dol, conflictes familiars o situacions d’exclusió–, el suport psicosocial és clau per recuperar l’estabilitat i reconstruir projectes de vida. Alhora, el treball social promou i enforteix xarxes comunitàries que redueixen l’aïllament i fomenten la cohesió.
Un altre dels grans valors de la professió és la seva capacitat d’articular recursos i serveis. Les treballadores socials sovint actuen com a pont entre sistemes diversos –social, sanitari, educatiu o judicial–, facilitant la coordinació i evitant situacions de desprotecció. Aquesta mirada global permet garantir respostes integrals a necessitats complexes, una tasca especialment rellevant en territoris amb diversitat urbana i rural com les comarques lleidatanes.
La prevenció també és una part essencial de la intervenció social. Detectar precoçment situacions de risc i intervenir abans que es cronifiquin pot evitar conseqüències greus futures.
Malgrat tot, el treball social continua envoltat de mites: es tendeix a pensar que és una professió dedicada només a tràmits o que és assistencialista, quan en realitat implica diagnosi, prevenció, coordinació, incidència social i una intervenció altament qualificada, basada en formació universitària i un fort compromís ètic.
En definitiva, les treballadores socials contribueixen decisivament a millorar la qualitat de vida de les persones i a reforçar la cohesió de les comunitats. A Lleida, la seva feina –sovint discreta però imprescindible– construeix ponts entre persones, institucions i territoris i recorda que el benestar col·lectiu només és possible quan ningú no queda enrere.