Francesc Rosselló: veïnat i horta
Historiador
La trajectòria de Francesc Rosselló Ricart constitueix un exemple de la vinculació entre moviment veïnal, associacionisme agrari i defensa del patrimoni territorial a Lleida. Durant més de trenta anys, va participar en iniciatives destinades a reivindicar el valor de l’Horta, preservar-ne la identitat i reforçar els vincles entre la ciutat i el seu entorn rural. La seva activitat es va desenvolupar en diferents àmbits: la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Lleida (FAVLL), l’Associació de Productors de l’Horta i la promoció de projectes agroculturals i de recuperació de la memòria de les dones pageses.
Una de les dimensions més destacades de la seva trajectòria va ser la vinculació amb el moviment veïnal. Rosselló fou una de les persones fundadores de la Comissió de l’Horta de la FAVLL, on va desenvolupar una activitat continuada durant més de tres dècades. Aquesta comissió, com explica a l’entrevista publicada al llibre Els orígens veïnals de Lleida, agrupava diverses entitats de l’Horta, entre les quals Copa d’Or, Sot de Fontanet, Rufea, Butsènit i Torres de Sanui.
La creació d’aquest espai de treball va permetre incorporar al moviment veïnal les problemàtiques específiques de l’Horta: la defensa dels interessos de la població rural, la preservació de l’espai agrari i el reconeixement de la seva contribució a la ciutat. Aquesta experiència mostra com el moviment veïnal lleidatà ha anat més enllà de les reivindicacions dels barris urbans, incorporant qüestions relacionades amb els serveis, el medi ambient, la identitat territorial i la protecció dels espais agraris.
El 2023, Rosselló va rebre el Premi Horta de Lleida en la categoria de promoció i desenvolupament de l’Horta. El jurat va valorar la seva condició de fundador de la Comissió de l’Horta de la FAVLL, la llarga trajectòria veïnal i la participació en la fundació de l’Associació de Productors.
El 25 d’octubre de 2024, com a president d’aquesta associació, va signar amb Antoni Baró, president de la FAVLL, la renovació d’un conveni de col·laboració entre les dues organitzacions. L’acord preveia organitzar activitats conjuntes per donar visibilitat a l’Horta, promoure el consum de productes locals i impulsar iniciatives culturals vinculades al territori. També incorporava un objectiu significatiu: reconèixer la contribució històrica de les dones rurals i promoure activitats per visibilitzar-ne el paper. El novembre de 2024, Rosselló va participar igualment en la presentació del catàleg de productors de l’Horta de Lleida, destinat a donar visibilitat a les explotacions agràries i facilitar el coneixement dels productes de proximitat.
La seva trajectòria també està vinculada a projectes que combinen innovació agrària, cultura i patrimoni. El 2018 va obtenir el Premi Horta de Lleida a la innovació agrària pel projecte Aromes de Can Rosselló. Altres iniciatives, com Les Bruixes del Pont del Boc, i especialment el llibre Les mans de l’Horta, reflecteixen una concepció del territori que integra activitat econòmica, memòria i identitat cultural.
La biografia de Francesc Rosselló permet comprendre una dimensió important de la història social contemporània de Lleida: la construcció de vincles entre associacionisme veïnal, activitat agrària i identitat territorial. La seva participació a la FAVLL va contribuir a donar visibilitat a les reivindicacions de l’Horta, mentre que la seva tasca al capdavant de l’Associació de Productors va reforçar la dimensió econòmica i social de la defensa del territori.
La seva experiència mostra, en definitiva, que preservar l’Horta no significa únicament protegir-ne els espais físics, sinó també mantenir-ne l’activitat econòmica, enfortir les comunitats, transmetre les tradicions i reconèixer les persones que n’han fet possible la continuïtat.