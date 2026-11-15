Un panorama millorable
ANC Lleida
Al món hi ha massa presidents ineptes, buscabregues o despòtics declarant guerres o provocant dins o fora del seu corral, tot i que la seva proclamació tingui l’embolcall de les urnes. Encara que després rectifiquin, quin olfacte els seus votants! I entre els tirànics trobem els assassins sistemàtics de població civil, els genocides... tots ells denunciats per organitzacions com Aturem les Guerres.
Per desgràcia també hi ha un sector d’ineptes al qual pertanyen molts governants de l’Estat, així com la subespècie dels del “a por ellos, todo por la patria, viva el ejército y la guardia civil...” I aquests governants que sovint aproven milmilionaris crèdits extra per a armament també són els que no dubten a posar en pràctica bajanades irracionals, econòmicament inassumibles i mancades d’una necessitat real fent arribar l’AVE arreu amb l’únic objectiu d’“unir la patria con cables de acero” i ser el primer de la classe. Tot per aconseguir el seu objectiu primordial des de fa tres-cents anys: la desaparició del que resta de la nació, cultura i llengua catalanes i d’altres nacionalitats de l’Estat, amb l’agreujant de l’espoli fiscal a Catalunya i l’incompliment sistemàtic de les inversions pressupostades per l’Estat. Un Estat que és el causant de la ruïna del sistema ferroviari estatal a Catalunya.
Fa poc també hem estat testimonis de la davallada del ministre dimissionari que, de culpar els Mossos d’Esquadra pel desgavell total de rodalies Renfe a Catalunya, ha passat a criticar el seu propi centre de comandament d’Adif de l’últim gran accident de l’AVE de Toledo, en el qual va fallar tot: el sistema automàtic de control, les telecomunicacions i fins a l’últim esglaó, l’humà, que és el que ho visualitza tot des de les pantalles de Madrid. En català tenim una expressió que ho resumeix prou bé: no es pot repicar i anar a la processó; ergo no es poden malgastar milions en armament i alhora bastir la segona xarxa de trens d’alta velocitat més gran després de Xina, on s’ha reduït a la mínima inversió el manteniment, i per tant posant en risc la vida de viatgers. AVE injustificable, sota diferents punts de vista, malgrat que al seu dia va tenir l’aprovació dels grans partits espanyols. Altres costos d’aquest desgavell han estat l’abandonament i/o supressió de la xarxa de ferrocarrils de mitjana distància i especialment la de rodalies de Catalunya, que és un element vital de la societat que està condemnada a desplaçar-se per la impossibilitat de viure més a prop dels centres neuràlgics.
P. S. Quan torni a néixer vull ser maquinista de Renfe a Catalunya. Tenen més autoritat i poder que el mateix President de la Generalitat. Quan va tenir lloc el terrible accident mortal del 20 de gener a Gelida van aturar tots els trens de Renfe a Catalunya. I ara fan un pont de vagues previstes i espontànies, sense avisar, aprofitant la general de l’11 de novembre.
Ho van fer també després del terrible accident de Toledo? No. Jugaven a casa...