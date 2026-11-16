La necessitat de pactes de país
LLICENCIAT EN DRET. ASSESSOR D’ENTITATS
En les eleccions del 29 de novembre, cap partit polític dels anomenats grans tindrà majoria parlamentària i hauran de formar govern amb altres partits afins. Dels resultats d’aquestes eleccions i de les aliances posteriors sortirà un govern de centreesquerra com ara o bé hi haurà un canvi amb un govern de centredreta. Si aquests dos blocs (els que governen i els que estan a l’oposició) no modifiquen les seves actituds continuaran amb la permanent crisi política, amb la divisió irreconciliable i amb els insults de cada dia. Si no volem noves eleccions anticipades abans d’acabar les legislatures, ni volem destruir la nostra societat, caldria que els dos blocs amb tots els altres partits possibles arribessin a “pactes de país”. En moments complicats aquests pactes de país són vitals i necessaris.
La història de l’Estat espanyol ha tingut exemples de pactes de país en moments crítics com va ser el pas de la dictadura a la democràcia amb l’elaboració de la Constitució (1978) i davant de la crisi econòmica del 1977 amb els pactes de la Moncloa. En aquells moments complicats, tots els partits polítics dirigits per líders i figures rellevants van consensuar i cedir per arribar a acords necessaris per a la convivència i el desenvolupament del país.
Després de les properes eleccions de novembre, governi qui governi, seria necessari arribar a pactes de país pel bé de la nostra societat, per mantenir la governabilitat i per resoldre qüestions importants d’estat amb la col·laboració i consens de tots els partits polítics –estatals i d’àmbit no estatal– i amb líders responsables. Em diran que això és una utopia i que és impossible que ho facin, però aquests acords són necessaris com el pa que ens mengem i si no tindrem quatre anys perduts amb més insults i amb més inestabilitat. Calen marcs normatius estables.
Aquests pactes d’estat en assumptes importants que afecten la nostra societat han de ser abordats per “Comissions d’experts –polítics o independents– i tècnics” que poden representar els diferents partits i consensuar acords que puguin ser acceptats per la majoria dels partits polítics parlamentaris. Al ser pactes acordats per experts serien sense plantejaments demagògics. Tots han de cedir una mica. Els “pactes de país” que són necessaris després de les eleccions, serien principalment sobre l’habitatge, la immigració, les infraestructures i la seguretat ferroviària, el finançament autonòmic, l’educació i la sanitat.
En el “pacte de l’habitatge” caldria acordar temes sobre l’augment de sòl urbà, la simplificació dels tràmits administratius per edificar, les bonificacions d’impostos i taxes per construir i per comprar, els ajuts a promotors i a joves, la regulació dels contractes de lloguer, la seguretat jurídica als propietaris, etc. En el “pacte d’immigració” caldria acordar la planificació de l’entrada segons necessitats empresarials, control dels fluxos d’entrada, contractació i selecció en origen, formació bàsica en oficis, gestió de l’acollida i mesures d’integració, retorns per causes penals, etc. En el “pacte d’infraestructures i seguretat ferroviària” caldria acordar una auditoria per fer després un pla de manteniment i un pla d’inversions a 10 anys prioritzant les actuacions immediates de les vies ferroviàries i carreteres, traspàs de la gestió de les rodalies, etc. Quedarien altres pactes importants de país com “el finançament autonòmic” per equilibrar les balances fiscals i reconèixer la situació especial de Catalunya, “l’educació” per millorar l’informe Pisa i “la sanitat” per reforçar l’atenció primària amb equitat territorial.
Els partits i els seus polítics s’haurien de regenerar i tenir la cultura de grans acords d’Estat. Acords duradors que no depenguin dels cicles electorals ni siguin decrets dels partits del govern de torn que després canvien quan governen els altres. Ara a nosaltres ens queda anar a votar.