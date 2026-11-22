30 anys al servei de Lleida per Santa Cecília
Una altra alternativa hauria estat habilitar un pàrquing públic gratuït, com ja existeix en altres solars de Lleida. Malauradament, la Paeria ha prioritzat altres qüestions. La reducció significativa dels ingressos de les zones d’estacionament de tiquet verd i del pàrquing privat de l’Hospital Arnau de Vilanova podria haver estat el detonant d’aquesta decisió. Des del SAPME FEPOL continuarem treballant amb els organismes interns i externs per trobar solucions i demanem al CME i a la Paeria que tornin a valorar la proposta presentada pel nostre sindicat.