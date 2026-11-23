No som iguals
Exdiputat al Congrés per Lleida
“No tots som iguals”, sentenciava Pedro Sánchez després de la dimissió d’Óscar Puente pels tràgics accidents ferroviaris que van costar 115 vides. És cert. És una de les poques veritats que li hem escoltat a Sánchez. Si personalitzem en els dos candidats a la Presidència del Govern d’Espanya, les diferències no poden ser més grans. Feijóo ha estat un eficaç i honrat gestor a l’Insalud i Correus. Ha guanyat totes les eleccions a què s’ha presentat, quatre a Galícia, on ha governat, i les passades Eleccions Generals a Espanya.
En la seua trajectòria, ni a ell ni als seus més directes col·laboradors no els acompanya ni la més mínima ombra de corrupció. Alberto Núñez Feijóo ve a enderrocar murs i a governar per a tots els espanyols i no només per als que el votin.
Amb un projecte per restaurar el respecte a l’Estat de Dret, a les Lleis, a la Constitució, als Jutges i a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. Ve a acabar amb la polarització política i a recuperar la convivència ciutadana. I per defensar la unitat i la integritat territorial d’Espanya davant dels que volen trencar-la des de dins o envaint les nostres fronteres des de fora.
Pedro Sánchez va arribar al Govern després d’una moció de censura per acabar amb la corrupció. Per primera vegada no es respectava el candidat que havia guanyat les eleccions generals, que va ser Feijóo.
El no és no va culminar en un Govern que el mateix Rubalcaba va batejar com a Frankenstein. El Govern del Sanchisme, Bildu, Podem i Colpistes, tots contra el Partit Popular.
El Pacte del Tinell es va estendre a tot Espanya en forma d’un mur amb l’última finalitat d’impedir l’alternativa. I aquesta segueix sent l’única ambició personalista i desmesurada de Sánchez, continuar en el poder a costa del que sigui. Per això quan entre ball i ball, petó i petó, en plena gresca i subhasta electoral se li escapa que d’una o una altra forma continua governant, seria bo que aclarís com.
Perquè en vista dels precedents tramposos que l’acompanyen, és difícil dissipar els dubtes que susciten la Llei de Nets, el vot per correu o el DNI digital. El balanç de l’Espanya que ens deixa Sánchez no pot ser més desolador. La compra de mascaretes contra la covid, les adjudicacions d’Obres Públiques i les d’ADIF són només un exemple de la insaciable cobdícia fraudulenta del Govern de Sánchez, que sense pressupostos i amb la despesa pública i els impostos disparats ha actuat amb la més absoluta impunitat.
Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, Zapatero, David Sánchez i Begoña Gómez, entre molts d’altres, estan imputats o condemnats per la Justícia, i seguiran per sempre en l’imaginari col·lectiu d’aquesta trista etapa d’Espanya dividida i enfrontada com mai. L’any 2016, i gràcies a la intel·ligent agrupació del vot lleidatà entorn del PP en la segona volta de les eleccions, vaig aconseguir per vuitena vegada un escó determinant perquè governés el PP de Rajoy. Des d’aleshores tots els Diputats al Congrés elegits per Lleida han donat suport sempre a les investidures de Pedro Sánchez. El Partit Popular de Lleida que dirigeix amb encert Xavi Palau, i que representa al Congrés Roger Melero i al Senat José Ramón Guiu Estopá, fill de l’inoblidable Antonio Guiu, es mereix la confiança perquè Lleida participi del canvi que necessita Espanya. Un president de Govern creïble i seriós, solvent, honest i sobretot bona persona, Alberto Núñez Feijóo.