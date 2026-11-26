El centre de les Borges té futur
Regidor de Promoció Econòmica de les Borges Blanques per ERC
Quan passegem pel nucli antic de les Borges, veiem persianes que fa massa temps que no s’aixequen. No cal maquillar aquesta realitat. Però tampoc no podem resignar-nos a mirar-la com una fotografia definitiva. El centre té història, identitat i comerciants que cada dia obren els seus establiments. I té futur. Un futur que no arribarà sol: l’hem de treballar.
Des de la Regidoria de Promoció Econòmica hem començat per una feina imprescindible: conèixer la realitat. L’inventari municipal del 2024 identifica 88 locals comercials al nucli antic, dels quals 41 mantenien activitat. Darrere de cada local hi ha circumstàncies diferents: dificultats de relleu, propietaris que no troben una sortida al seu immoble o espais que necessiten reformes. Per això no n’hi ha prou amb campanyes puntuals: cal una resposta de fons.
Hem elaborat un projecte integral de revitalització que vol posar les bases d’aquesta resposta. La peça central és un pla d’usos comercials per ordenar les activitats a les plantes baixes i protegir la continuïtat del comerç. No es tracta de decidir des d’un despatx quin negoci ha d’obrir, sinó de crear condicions perquè emprendre al centre torni a ser una opció atractiva i viable.
També volem escoltar els qui millor coneixen els carrers. La diagnosi prevista ha de reunir comerciants, propietaris, veïnat i entitats, i conduir a un pla d’enfortiment del comerç amb horitzó 2030. Parlarem d’activitat econòmica, però també de mobilitat, aparcament, accessibilitat i espai públic. Perquè comprar al centre ha de ser còmode i passejar-hi ha de venir de gust.
La proposta preveu una persona tècnica de dinamització i un espai d’atenció al mateix nucli antic. Volem que qui tingui una idea de negoci o vulgui recuperar un local sàpiga on anar. I volem eines de seguiment i informació pública per comprovar els avenços i corregir allò que no funcioni. Cal planificar, acompanyar i ser constants.
No partim de zero. Tenim comerciants que han resistit moments difícils, que s’han adaptat i que ofereixen un tracte personal. Tenim entitats compromeses i una ciutat que, com a capital de les Garrigues, dona servei a molts pobles de la comarca. Aquesta és la nostra força: un comerç proper, arrelat i útil per a tot el territori.
Recuperar el centre no és només una qüestió de facturació. Un aparador il·luminat fa un carrer més viu; un negoci que obre pot generar feina i oportunitats perquè la gent es quedi a viure aquí. No prometo solucions màgiques ni resultats d’un dia per l’altre. Sí que em comprometo a treballar amb tothom per passar de la diagnosi a les actuacions.
Les Borges que volem no són una postal del passat. Són una ciutat amb un centre on vingui de gust passejar, comprar, trobar-se i emprendre. Transformar les persianes abaixades d’avui en portes obertes demà és un repte col·lectiu. I val la pena posar-nos-hi.