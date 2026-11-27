La gent gran ha de viure al poble
Directora de la Residència i Centre de Dia l’Anunciata
Arran de la notícia publicada al diari SEGRE sobre l’estat de l’antiga Masia Salat de les Borges Blanques i la possibilitat de recuperar-la com a residència, voldria compartir una reflexió sobre el futur de l’atenció a la gent gran a les Garrigues.
La notícia ha generat inquietud. Diverses famílies s’han posat en contacte amb la Residència i Centre de Dia l’Anunciata de Juneda per interessar-se per la nostra ampliació i la llista d’espera. És comprensible: en una comarca amb una població envellida, l’accés a una plaça residencial preocupa. Ara bé, tenir més places no resol, per si sol, les necessitats de les persones que les ocuparan.
Les Garrigues ja disposen de centres residencials a Juneda, les Borges Blanques, Arbeca i Cervià de les Garrigues. A l’Anunciata hem impulsat una ampliació després d’estudiar la demanda del territori i de valorar què podem oferir amb garanties. No partim de zero: coneixem les famílies, els professionals i les dificultats del dia a dia. Fer créixer una residència exigeix previsió, recursos i, sobretot, capacitat de cuidar bé.
Però hi ha una pregunta que no hauríem de deixar en segon terme: on volem que visquin les nostres persones grans? Una residència és casa seva. Per això, la ubicació importa tant com les instal·lacions. Qui conserva autonomia ha de poder sortir a passejar, anar a comprar, prendre un cafè o saludar veïns sense que cada sortida sigui una expedició. La vida no s’acaba a la porta del centre.
També hem de pensar en les persones que necessiten ajuda per sortir. Si la residència és al mig del poble, una visita familiar pot convertir-se fàcilment en una passejada, una estona a la plaça o una trobada amb coneguts. Si és en un complex a peu de carretera, allunyat del nucli urbà, aquests gestos poden requerir vehicle i més organització. I allò que és complicat acaba fent-se menys sovint.
No qüestiono la voluntat dels propietaris de recuperar la Masia Salat, ni afirmo que l’edifici no pugui adaptar-se a una activitat determinada. Recuperar patrimoni abandonat pot ser una bona notícia. Però convertir-lo en residència obliga a mirar més enllà de l’obra, dels permisos i del nombre d’habitacions. Cal valorar com s’hi viurà, quines oportunitats de relació tindran els residents i com s’hi podrà implicar la comunitat.
Una plaça residencial no és només un llit disponible. És atenció continuada, personal format, respecte als ritmes de cadascú, activitats que tinguin sentit i una relació propera amb les famílies. No es tracta de crear places per crear-ne ni de competir per xifres: es tracta de garantir que cada nova plaça pugui oferir una vida digna, segura i connectada amb l’entorn.
Les Garrigues necessiten serveis i inversió per atendre l’envelliment. Defensar-ho és compatible amb exigir que cada projecte respongui a les necessitats reals del territori. Abans de celebrar cent places noves, fem-nos una pregunta senzilla: voldríem que els nostres pares, els nostres avis o nosaltres mateixos visquéssim allí? La resposta hauria de guiar les decisions.