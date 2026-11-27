Lleida, quatre diputats i prou
Tenim a tocar les eleccions generals del 29N. Tal com ho expliquen els mitjans de comunicació, sembla que siguin unes eleccions directes per elegir Sánchez, Feijóo o altres, o, en clau catalana, Rufián, Hereu, Albiol, Nogueras o Colau. Evidentment, aquests són els més coneguts, però no són els que representaran Lleida. Sabem els noms dels actuals diputats per Lleida?
Barcelona tindrà 32 diputats, Girona 6, Tarragona 6 i Lleida 4 (com Albacete, Burgos, Lugo...). Votarem els diputats i els senadors de Lleida, que seran els nostres representants: “només” quatre diputats i quatre senadors.
Fixem-nos en els diputats. La situació ideal seria que votéssim en funció de quina formació s’apropa més a les nostres conviccions i esperances.
Amb tan poca representació, només quatre diputats, no podem deixar de pensar en el que s’anomena vot útil: votar les formacions que realment poden aconseguir aquesta representació. També podem pensar en el vot a la contra: votar contra alguna formació per potenciar-ne d’altres.
A Lleida, una votació molt dispersa pot suposar que, per pocs vots de diferència, entrin uns o altres, sobretot pel que fa al quart diputat. Sembla que es preveu una certa abstenció de votants desencantats. Tenint en compte això i segons algunes enquestes, podríem tenir uns resultats que suposarien 2 o 1 diputats del PSC, 1 d’ERC, 1 de Junts i 0 o 1 del PP. Vox podria quedar-se ben a prop. Les últimes formacions es mourien en uns marges de vots molt ajustats.
Fem una crida a una alta participació i contra l’abstenció. Cal meditar molt bé el vot que posarem a l’urna. Proposem votar les formacions que, entre altres coses, tinguin en compte:
Qui defensarà la sostenibilitat de les pensions, que han de ser públiques?
Qui assegurarà que l’increment anual de les pensions es faci en funció de l’IPC real?
Qui lluitarà per una pensió mínima pròxima a l’SMI?
Qui treballarà per reduir la bretxa de gènere i la bretxa digital?
Qui lluitarà per eliminar l’exclusió bancària de la gent gran?
Qui defensarà un nou model de residències per a persones dependents?
Governi qui governi, les pensions i els serveis públics es defensen.