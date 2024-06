En una ment adolescent

Creat: Actualitzat:

DEL REVÉS 2

Títol original: Inside Out 2. Any

Cines: Screenbox Funatic, JCA Alpicat, Urgellenc (Tàrrega).

★★★★

Un no s’ha de sentir enganyat. Les coses són com són, i resulta cert que la Pixar és una geganta de l’animació que sorprèn per la seua força creativa i una tècnica que va assolir cotes admirables amb aquell geni que exercia de productor executiu de la casa anomenat John Lasseter, que va aconseguir impressionar-nos a partir de curtmetratges extraordinaris –recordo el meravellós treball de For The Birds–, que va fer que Pixar es convertís en indiscutible, tutejant amb els tot poderosos estudis Ghibli de Hayao Miyazaki. Sense ell, la cosa segueix funcionant però a un altre ritme, un tant mancat d’aquella màgia de títols com Toy Story, Els increïbles, Buscant en Nemo, WALL-E o l’obra mestra Ratatouille.Si a Del revés –ja sense Lasseter– la cosa va sortir bé per la seua originalitat i caràcter intuïtiu, mostrant-nos el centre de comandament cerebral d’un nen, les seues emocions a través d’uns personatges molt encertats com són l’alegria, la tristesa, la por, la ira o el fàstic, treballant i guiant la criatura en cada un dels seus estats anímics, ara tot es complica, ja que Del revés 2 ens mostra la protagonista Riley en plena pubertat –un moment complex en què apareixeran pautes de comportament pròpies de l’adolescència–, un fet que convida a presentar nous personatges en la trama per reforçar aquesta transició.D’aquesta manera, la pel·lícula inclou l’enveja, l’avorriment, la vergonya i l’ansietat. Aquesta última, un remolí, una muntanya russa d’emocions que converteixen la ment en un veritable caos ja que l’ansietat és veritablement la que tot ho distorsiona per a desgràcia de l’alegria, la peça que busca el millor per a aquesta joveneta que comença a tenir pensaments contradictoris, ja sigui jugant a l’hoquei, amb les amigues de sempre, amb les noves amistats o rivalitzant. Sens dubte, Del revés 2 intenta reflexionar sobre els comportaments adolescents, sobre els sentiments de culpa o sobre aquest desig de ser acceptat, encara que tot canviï i que part de l’equip que cuida la seua ment hagi de viure veritables odissees perquè recuperi el sentit comú.Que Del revés 2 entreté està fora de tot dubte. Que la Pixar continua sent eficaç, és evident. Però potser està una mica òrfena d’aquest punt extraordinari de moments inoblidables, i més decantada a l’estat emocional, als conflictes que presenta una nova etapa de la vida. De tota manera, és l’excusa perfecta per portar els fills a veure-la i, de passada, gaudir-ne també els adults.