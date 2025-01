Un prodigi en animació

Creat: Actualitzat:

★★★★★

No s’ha d’anar amb mitges tintes. Flow és una meravella la miris per on la miris. No segueix cap patró vist en els darrers anys. Té una personalitat ben definida des de la seua independència i no té res a envejar al cine de països amb molta més tradició ni als grans estudis. És l’obra d’un geni letó amb tot just 30 anys, Gints Zilbalodis.En aquesta poderosa història de supervivència, d’amistat, sentimentalment equilibrada, hi ha quelcom de màgic que t’emociona, que et commou, que demostra que darrere hi ha un esperit lliure i innovador. No necessita que un humà aparegui en cap moment. Només els animals hi tenen protagonisme i, tret d’algun detall que els humanitza, la història s’allunya d’atorgar-los veu, de convertir-los en criatures antropomorfes –una cosa molt en ús en el camp de l’animació. A Flow, cada tret, cada detall, és de pur instint animal, meravellosament elaborat en gestos i formes d’actuar davant de la immediatesa, d’una amenaça que han de vèncer per pura supervivència. És aquesta una pel·lícula muda només alterada pels sons del bosc, de l’aigua que tot ho inunda, de cada una de les espècies que es mostren acompanyant aquest gat protagonista que ens emportaríem a casa amb els ulls tancats i, si volen, la resta també perquè són meravellosos, cada un amb les seues rareses o simplicitats.Un cataclisme fa que l’aigua arribi fins als boscos on viu el Flow i ho amenaça tot. La humanitat ha desaparegut i només en queden vestigis, com extraordinàries ciutats inundades i temples mig submergits. En una desgavellada barcassa, a la qual van pujant diferents animals com un capibara, un lèmur, un gos i un ocell i el gat negre protagonista, s’anirà formant un grup indissoluble, aferrats tots ells a un viatge desconegut.Imatges generades per ordinador que, tanmateix, tenen l’encant d’un treball artesanal, amb unes textures extraordinàries que atorguen una bellesa poderosa tant en el que es veu com en el que en el desenvolupament s’explica.Flow és un prodigi posseïdor d’una imatgeria enlluernadora i embasta escenes d’una manera àgil gràcies a una estètica insòlita. Gints Zilbalodis ha construït una pel·lícula reflexiva, original, que fa pensar sobre la necessitat d’entendre’s, sobre el canvi climàtic, sobre la lleialtat. I tot això mostrat d’una manera insuperable perquè petits i grans ho entenguem sense distreure’ns. I jugant a cavall guanyador, l’Oscar a la millor pel·lícula d’animació ja té nom, Flow. Altrament seria un fet del tot insultant.