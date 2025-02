La naturalesa de l’inconvenient

Creat: Actualitzat:

A DIFFERENT MAN

★★★★✩

Una pel·lícula gens convencional i en què molts han coincidit que troben paral·lelismes amb les dirigides per Charlie Kauffman –això és, títols com Adaptation, Synecdoche, New York o Com ser John Malkovich–. La introspecció, l’originalitat, els girs de guió i els seus singulars personatges tenen connexió amb els creats per Aaron Schimberg per a A Different Man, un ésser acovardit per la por i la incertesa a causa de la malaltia que pateix, una neurofibromatosi que li ha desfigurat el rostre completament –com el John Merrick de L’home elefant dirigit per David Lynch el 1980–, i com aquell, sent l’objectiu d’incòmodes mirades i la impossibilitat per convertir-se en l’actor que vol ser. Es refugia en el seu petit apartament novaiorquès amb goteres, i tan sols la nova veïna aspirant a directora de teatre li desperta un sentiment emocional que l’ajuda, la qual cosa el porta a provar un tractament experimental que l’ha de convertir en una persona físicament normal, fins i tot atractiva. Aquesta metamorfosi marca un to que ha d’aportar l’argument real de la pel·lícula, per entrar en la nova vida del personatge. L’amor cap a la veïna ara pot convertir-se en alguna cosa corresposta –ella ha escrit una peça teatral basada en aquell deforme ésser–, i encara que sigui amb una màscara, ara vol interpretar-lo ell mateix, però l’arribada d’una altra persona també amb el rostre desfigurat per la malaltia però més vital, optimista i amb carisma, crearà tensió i gelos. Una lluita interior que mostra que els traumes no desapareixen només canviant de fisonomia, i que malgrat conèixer les relacions sexuals i l’èxit laboral, l’inconvenient aflora, l’incorrecte, l’inoportú, creant un trastorn de personalitat on apareixen els complexos, el dramatisme, les contrarietats, posant de manifest que no eren tan sols fruit de la seua anterior aparença.Es tracta d’una pel·lícula curiosa, estranya en comportaments propis i aliens, en aquestes voltes de rosca a una història que parla dels traumes visibles per l’aparença, i d’altres de més amagats.A Different Man es mou entre el drama i la comèdia i aporta alguns trets del cine fantàstic, jugant a les identitats gràcies a una molt bona feina de l’actor Sebastian Stan –nominat a l’Oscar per L’aprenent entorn de la figura d’un jove Donald Trump– i d’Adam Pearson, malalt real de neurofibromatosi que, malgrat el seu aspecte, ofereix les millors escenes d’optimisme a una pel·lícula que et fa reflexionar, allunyada de tot el que és correcte i el que no, i adornada amb tons molt negres.