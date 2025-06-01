L’univers de Wes Anderson
De Wes Anderson, a part que t’interessin més o menys les seues trames, normalment enrevessades en un intent d’atansar-se a la comèdia que en ocasions no acaba d’aconseguir l’objectiu de fer riure –somriure és una altra cosa–, cal cedir a l’originalitat, a la imatgeria d’aquest home, a aquest univers tan detallista que mostra una vegada i una altra. Tant, que s’ha convertit en un segell propi farcit de genialitat.
Aquest minuciós i cuidadíssim treball als decorats, als objectes que anem descobrint, petites coses revestides de bonics dissenys com observem a La trama fenicia, capses de sabates, de camises, de mitjons, maquetes, insectes al costat d’un vestidor admirable, formen part d’aquest indiscutible toc Anderson.
Et pot entusiasmar o no, però els seguidors d’aquest cineasta –entre els quals em trobo– gaudim d’aquesta capacitat creativa, d’aquest treball de precisió que posseeix, ben recolzat pel seu equip de sempre donant relleu a cada pla, a cada desenraonada situació, que són gairebé totes.
Una altra dada destacable és que a cada pel·lícula reuneix un repartiment estel·lar que no dubta a acudir a la seua trucada, encara que només sigui per aparèixer un parell de minuts a la pel·lícula. La trama fenicia no és diferent. Hi apareixen noms com Tom Hanks, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Jeffrey Wright, Bill Murray, Willem Dafoe, Bryan Cranston, F. Murray Abraham, Mathieu Amalric, i altres. I en el rol principal un Benicio del Toro com a magnat dels 50 amb un somni impossible d’aconseguir. Tots l’odien, tots el volen liquidar, ja sigui en atemptats aeris o com sigui, però Zsa-zsa Korda –que així s’anomena el personatge– va sobrevivint amb un estoïcisme admirable. L’acompanyen en aquesta aventura una filla novícia –Mia Threapleton, filla de Kate Winslet–, que ho fa molt bé, amb una serietat permanent i a qui el seu pare ha decidit que sigui l’única hereva, i un tutor dels nou fills restants de Korda que no és el que sembla ser.
Tons pastel, escenes en blanc i negre d’un cel que Korda visita sense saber si segueix viu o ha mort després de cada intent per matar-lo. Estranyes mansions, simbologia egípcia, selves tropicals i espionatge s’entremesclen en aquesta nova proposta.
Wes Anderson, que en animació va dirigir la meravellosa Fantastic Mr. Fox, i que és ja posseïdor d’una filmografia amb esplèndids títols com Life Aquatic, Moonrise Kingdom o El gran Hotel Budapest, és capaç de crear una joia cinematogràfica o abaixar una mica el llistó amb els seus singulars intents però segueix fidel a si mateix, sap com mostrar-ho, i això sempre s’agraeix.