Els llibres prohibits
El realitzador israelià Eran Riklis se centra en la novel·la de l’exiliada escriptora iraniana Azar Nafisi per narrar aquesta història de dones oprimides, així com la seua secreta tenacitat durant i després del règim islamista de l’aiatol·là Khomeini, mostrant la repressió exercida sobre elles, una cosa que, tanmateix, Riklis fa amb cautela –tret d’algunes escenes de presó i tortura–, però aconseguint una atmosfera d’angoixa i una permanent tristesa en cadascun dels personatges.
Aquest cineasta va mostrar certa capacitat d’entendre ja no només la naturalesa del seu país, Israel, sinó també la del poble palestí, prioritzant una permanent recerca d’enteniment entre éssers humans. Aquest fet va quedar demostrat amb l’excel·lent Los limoneros (2008), afrontant emocionalment el greu problema entre jueus i palestins; en Zaytoun (2012) o Mis hijos (2014).
Ara, aquest director compromès i, segons les seues pròpies paraules, terroritzat pels successos del 7 d’octubre del 2023 i encara més aterrit per l’atroç resposta israeliana per la massacre persistent que exerceix, li atorga certa credibilitat quan tracta temes sobre drets humans.
Llegir ‘Lolita’ a Teheran narra la història d’una professora de literatura anglesa que en la dècada dels 70 torna al seu país per impartir classes a la universitat, cosa que amb el pas del temps veu degradar-se a causa de les prohibicions d’un estat de terror. Per això, decidirà reunir al seu domicili clandestinament dones perquè puguin llegir llibres prohibits.
El gran Gastby, de F. Scott Fitzgerald; Lolita, de Vladimir Nabokov; Daisy Miller, de Henry James; y Orgull i prejudici, de Jane Austen, serveixen de manera capitular per anar comptant la inquietud i rebel·lia de la protagonista davant d’un país que converteix en ombres dones que saben que, malgrat el que es digui, religió i estat no són el mateix, i volen –en una bonica frase de la pel·lícula– “a través de l’esquerda veure el jardí”.
Un lloc on tot se censura –l’escena del cine i la mutilació de la pel·lícula Sacrificio, de Tarkovski, és significativa–, fins i tot l’amistat entre un home savi i una dona ja sense forces per resistir en aquest país que estima però que, juntament amb la seua família, ha d’abandonar per respirar.
Aquesta és una pel·lícula de resistència i d’exili, amb unes sòlides interpretacions, que demostra com les idees reaccionàries poden destrossar la cultura. Aquí, un Iran que, malgrat tot, té en cineastes com el gran mestre Abbas Kiarostami, Asghar Farhadi, Samira Makhmalbaf o el represaliat Jafar Panahi part de la història del cine.