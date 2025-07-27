Les arrels de l’odi
Contundent drama carcerari, rígid, sever, sense ornaments. La tensió que es respira en aquesta nova proposta del realitzador Gustav Möller, que va sorprendre tothom amb el seu debut el 2018 amb l’anguniosa i excel·lent Culpable, marca un temps perseverant i opressiu dins dels espais d’una presó, freds i sense encant, en què tot té una atmosfera gairebé mecànica en el funcionament d’unes austeres i estrictes normes.
Möller no utilitza una història de reclusos a l’ús, no existeix un guió que s’aparti d’aquesta parca eficàcia narrativa que va manejant amb molts silencis o so ambient, utilitzant amb eficàcia mirades i gestos que van donant pistes cap a una història intrigant, al maneig de dos personatges que conformen el nucli de Condenados. D’una banda, una funcionària de presons que demana que la canviïn al mòdul on estan reclosos els presos més perillosos quan adverteix l’arribada d’un jove que reconeix instantàniament i que és portat a la zona de màxima seguretat, i per l’altra, aquest reclús, personatge violent i impredictible, que serà la peça clau per a un canvi de comportament en una dona de conducta irreprotxable.
Condenados va racionant pistes perquè l’espectador vagi connectant amb la trama, amb la relació a flor de pell entre un ésser rude, impulsiu però d’una intel·ligència pertorbadora que es mou per impulsos, i una dona amb unes formes i tracte que xoquen frontalment amb les obligacions del centre penitenciari, conformant una pel·lícula amb molts plecs, amb canvis ètics i morals, amb una espècie de tour de forcé que confronta el passat i el present en els dos protagonistes, que deixa rastres per comprendre aquestes arrels de l’odi tan aferrades en mirades, gestos i accions que converteixen Condenados en una original proposta, en una espècie d’experiment al voltant de sentiments interns, a la recerca de les claus sobre el sofriment i el dolor.
I molta part que un argument tan adust i agre tingui aquest aire de veracitat l’aconsegueixen Sebastian Bull Sarning, de mirada penetrant i amenaçadora presència capaç d’exercir falsa dolçor, i Sidse Babett Knudsen, una actriu que malgrat la seua fràgil aparença, capaç de fer parlar el silenci, és intensa aen les seues accions i posada fins als ossos dins d’un personatge polièdric i complex, una Sidse Babett Knudsen bastant coneguda per ser una de les protagonistes de la sèrie televisiva Borgen.
Condenados
Condenados és una profunda mirada al costat més fosc de l’ànima humana, a la turmentada memòria, així com a les seues furioses conseqüències.